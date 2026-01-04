Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│巴黎聖日耳門今晚大戰巴黎FC 歐洲最近距離打吡 36年來首場巴黎打吡

足球世界
更新時間：18:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-04 HKT

今晚法甲將會上演久違了的巴黎打吡，巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰巴黎FC，是雙方自1990年以來首度於正式賽事交手。而巴黎打吡是歐洲最近距離的打吡戰，皆因兩軍的主場只相距44米。同時兩隊的班主都是財雄勢大，PSG由卡塔爾皇室持有；巴黎FC去年就被頂級奢侈品公司LVMH集團收購。(Now639台周一凌晨3:45直播)

36年來首場巴黎打吡

巴黎FC今季升班法甲，令法甲賽場出現久違了的巴黎打吡。今場是雙方於本屆首次交手，巴黎聖日耳門先主場迎戰，是雙方自1990年以來第一次於正式比賽對碰。而兩軍對上一次於法甲賽場相遇，要數到1978年12月，當時在巴黎FC主場賽和1:1。而巴黎打吡同時是歐洲球壇最近距離的打吡戰，皆因PSG主場王子公園運動場和巴黎FC的真保恩球場僅相距44米，只有一街之隔。

兩隊主場相距44米

此外，兩隊的班主亦值得注視。PSG由卡塔爾皇室持有；巴黎FC去年就被LVMH集團(路易威登)收購。巴黎FC的老闆是LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，他和PSG主席艾卡利法十分老友，兩人經常一起打板式網球。

LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，多次入場觀看巴黎FC的比賽。法新社
LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，多次入場觀看巴黎FC的比賽。法新社
LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，多次入場觀看巴黎FC的比賽。法新社
LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，多次入場觀看巴黎FC的比賽。法新社
PSG主席艾卡利法，與LVMH集團大公子安東尼阿爾諾關係良好。法新社
PSG主席艾卡利法，與LVMH集團大公子安東尼阿爾諾關係良好。法新社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
6小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
7小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
2小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
01:31
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
4小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
影視圈
4小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2026-01-03 14:30 HKT
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
社會
5小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
22小時前
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
影視圈
8小時前