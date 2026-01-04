法甲│巴黎聖日耳門今晚大戰巴黎FC 歐洲最近距離打吡 36年來首場巴黎打吡

今晚法甲將會上演久違了的巴黎打吡，巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰巴黎FC，是雙方自1990年以來首度於正式賽事交手。而巴黎打吡是歐洲最近距離的打吡戰，皆因兩軍的主場只相距44米。同時兩隊的班主都是財雄勢大，PSG由卡塔爾皇室持有；巴黎FC去年就被頂級奢侈品公司LVMH集團收購。(Now639台周一凌晨3:45直播)

36年來首場巴黎打吡

巴黎FC今季升班法甲，令法甲賽場出現久違了的巴黎打吡。今場是雙方於本屆首次交手，巴黎聖日耳門先主場迎戰，是雙方自1990年以來第一次於正式比賽對碰。而兩軍對上一次於法甲賽場相遇，要數到1978年12月，當時在巴黎FC主場賽和1:1。而巴黎打吡同時是歐洲球壇最近距離的打吡戰，皆因PSG主場王子公園運動場和巴黎FC的真保恩球場僅相距44米，只有一街之隔。

兩隊主場相距44米

此外，兩隊的班主亦值得注視。PSG由卡塔爾皇室持有；巴黎FC去年就被LVMH集團(路易威登)收購。巴黎FC的老闆是LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，他和PSG主席艾卡利法十分老友，兩人經常一起打板式網球。

LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，多次入場觀看巴黎FC的比賽。法新社

LVMH集團大公子安東尼阿爾諾，多次入場觀看巴黎FC的比賽。法新社

PSG主席艾卡利法，與LVMH集團大公子安東尼阿爾諾關係良好。法新社