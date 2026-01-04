英超│車路士僅9位球員發文告別馬列斯卡 加拿祖、高爾彭馬為首15人無表態
更新時間：14:00 2026-01-04 HKT
車路士於周四元旦日與領隊馬列斯卡(Enzo Maresca)提早分手，至今過了3日，隊內只有隊長列斯占士、中場安素費南迪斯、左閘古古列拿等共9位球員在社交媒體發文告別他。而攻擊核心高爾彭馬、翼鋒阿歷真度加拿祖在內合共15名球員沒有表態，外界解讀藍獅隊內對更換領隊一事上態度分歧。
僅9名球員告別馬列斯卡
在球會與馬列斯卡提早結束合作關係後，只有9名球員在社交平台告別他。中場安素費南迪斯寫道：「先生，感謝你在這階段分享和共同經歷的一切，我學習了很多，這些經驗和建議，我都會好好形惜。祝願你和你的團隊未來順利。」門將羅拔山齊士亦感謝道：「多謝你安素。感謝你的信任，我們一起經歷的回憶，將永隨我生。祝願你未來一切安好。」而古古列拿、列斯占士、柏度尼圖、摩西斯卡些度、菲臘佐真遜、杜利奧查洛巴和高維爾都有發文告別。
更衣室或已經分裂
反觀有15位球員至今仍沒有表態，包括攻擊皇牌高爾彭馬、翼鋒阿歷真度加拿祖、比諾傑坦斯、祖奧柏度、利安戴納和羅美奧拉維亞等。 球員反應各異，英國《每日郵報》等媒體解讀隊內對換帥一事態度分歧，甚至乎更衣室已經分裂，變成兩派，或影響今晚英超作客曼城的機會。
