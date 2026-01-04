西甲│祖安加西亞倒戈越噓越出色 屢獻神救助巴塞隆拿零封愛斯賓奴贏打吡│有片

周六西甲加泰隆尼亞打吡，巴塞隆拿憑倒戈的門將祖安加西亞(Joan Garcia)貢獻6次精彩撲救，作客2:0挫愛斯賓奴，在2026年第一擊取開門紅。今季背棄母會轉投死敵巴塞的祖安加西亞，全場被愛斯賓奴球迷柴台，但他越噓越起勁成為贏波功臣，隊友都大讚他的表現不可思議。

Pancartas con ratas 🐀 en la grada contra Joan Garcia



📲 @paumilla10 pic.twitter.com/igaXNSARnt — MARCA (@marca) January 3, 2026

It’s not going to be an easy one for Joan Garcia pic.twitter.com/76BTW4nXS0 — Laia Cervelló Herrero (@Laia_Cervello) January 3, 2026

祖安加西亞被噓獻6次撲救

祖安加西亞本身是愛斯賓奴的青訓產品，去季成為球隊首席門將，他在今夏不惜得失球迷，毅然啟動2,500萬歐羅的違約金條款加盟死敵巴塞隆拿。今仗是他首次倒戈對母會，全場不停被球迷喝倒采，不少人更舉起印有老鼠圖案的海報嘲諷他為人人喊打的「過街老鼠」。

祖安加西亞今場共有6次撲敷。法新社

祖安加西亞倒戈力保不失。路透社

然而此子越噓越出色，6次救出對方禁區內的施射，成功阻止對手1.54球的預期入球值，包括一次單刀面對敵軍兩名球員，成功化解拍走皮球。另一次他在禁區內推跌隊友謝拉特馬田，令後者在跌下時剛好封堵愛斯賓奴球員的射門，臨場應變非常出色。此外，他還2次出擊成功，以及有2次解圍，賽後當選比賽最佳球員。

祖安加西亞單刀面對敵軍兩名球名，成功化解。影片截圖

祖安加西亞還推跌隊友謝拉特馬田，讓他封堵射門。網上圖片

表現回應當選最佳球員

巴塞正是靠他力保不失，最終於末段連入兩球贏2:0，在新一年第一擊旗開得勝。鋒將丹尼爾奧莫大讚他：「加西亞太不可思議了，他是一名頂級門將。面對舊主的球迷，他踢出一場非常精彩的比賽，還完成了零封，他幫助我們很多。」貢獻2次助攻的費明盧比斯亦指今場對加西亞是艱難的一仗，壓力非常大，但他踢了一場偉大的比賽。」

不少愛斯賓奴球迷舉起老鼠圖案的紙張，嘲諷他為「過街老鼠」。網上圖片

