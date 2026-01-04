英超│韋斯咸送包尾大幡狼隊首勝 傳再換帥炒紐奴 舊將比歷回歸救火

韋斯咸周六英超作客0:3大敗予狼隊，將聯賽不勝走勢增至9場之餘，還讓後者去到第20輪終於取得聯賽首勝，認真羞家。英國媒體《talkSPORT》賽後傳出，鐵錘幫希望再度換帥，辭退9月尾才上任的領隊紐奴(Nuno Espirito Santo)，找來深受球迷歡迎的舊將兼舊帥比歷(Slaven Bilic)回歸救火。

韋斯咸英超9場不勝

面對賽前僅得3分的狼隊，韋斯咸淨吞3蛋之餘，全場更沒有中目標攻門，表現遠不及應有水準，認真失禮。連同今仗，該隊自11月初主場3:2擊敗升班馬般尼後，已連續9輪英超不勝，期間只取得4和5負的劣績，20輪僅得14分，目前於積分榜排18位，比17位的諾定咸森林少4分。

傳再易帥搵比歷回歸

鐵錘幫於9月尾辭退領隊樸達，找來紐奴接手，可是球隊越踢沉，在其麾下15場各賽事只有2勝5和8負，勝率低見13.33%。英國媒體《talkSPORT》報導，該隊管理層意識到問題嚴重，為了護級前景有意再度換帥，辭退紐奴並找來曾效力球會一季兼帶隊踢過2年的比歷回歸，希望這位深得韋斯咸球迷喜愛的克羅地亞教頭可以扭轉局勢。消息稱韋斯咸另一位舊將卡域克，亦在球會考慮之列。

紐奴今季2次被炒

如果韋斯咸再次易帥，紐奴將會是今季內第2次被英超球隊辭退，他在9月初遭森林解僱。同時這支倫敦球會亦會成為本季英超第2支兩度更換教頭的球隊，森林踢走紐奴後，請來普斯迪高古，可是1個月後又辭退後者，聘請戴治接手。

紐奴如果被韋斯咸辭退，將會是今季英超第2次下台。法新社

傳韋斯咸希望舊將比歷回歸救火。法新社

比歷踢過亦教過韋斯咸，深受球迷歡迎。法新社