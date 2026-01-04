西甲｜巴塞隆拿末段4分鐘內入兩球 2：0挫愛斯賓奴
更新時間：07:35 2026-01-04 HKT
發佈時間：07:35 2026-01-04 HKT
發佈時間：07:35 2026-01-04 HKT
巴塞隆拿今晨於西甲作客愛斯賓奴，憑末段兩個入球，以2：0擊敗對手。巴塞賽後以49分續排榜首，踢多場下領先次席的皇家馬德里7分。
加西亞上半場兩獻精彩撲救
愛斯賓奴於20分鐘有黃金機會，羅拔圖費蘭迪斯接應直線突破越位，半單刀下起腳，被巴塞門將祖安加西亞擋出。39分鐘，加西亞再獻精彩撲救；愛斯賓奴的皮亞米拿接應左路傳中，近頭槌勁頂，加西亞反應快將皮球托出底線。兩軍半場互交白卷。
奧莫、羅拔仔妙射破門
巴塞於70分鐘一次左路角球極具威脅，但艾利加西亞近門施射，被愛斯賓奴門將迪米杜域擋出。76分鐘到愛斯賓奴的機會，卡路士羅美路K角位燙遠柱，被祖安加西亞飛身撲走。巴塞在末段4分鐘內入兩球奠勝，先是86分鐘丹尼爾奧莫在K角位附近起腳妙射，皮球彎向遠柱死角入網。90分鐘，羅拔利雲度夫斯基於小禁區接應右路傳中，巧妙Chip射入網。巴塞這兩個入球，均來自費明盧比斯的助攻，他是於半場時後備入替拉舒福特。
最終巴塞以2：0擊敗愛斯賓奴，賽後以16勝1和2負得49分，續排西甲榜首，踢多場下領先第2位的皇馬7分；皇家馬德里將於今晚主場迎戰貝迪斯。愛斯賓奴則以10勝3和5負得33分，排在第5位。
