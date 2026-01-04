英超｜曼城要再等 伊拉奧拿：料施美安下場續代表般尼茅夫上陣

冬季轉會窗已經展開，般尼茅夫的安東尼施美安預料將以6500萬轉投曼城。但這一單交易仍未落實，般尼茅夫領隊伊拉奧拿表示：「我預料他下場會繼續上陣，施美安仍然是己隊球員。」

般尼茅夫周三深夜鬥熱刺

般尼茅夫今晨主場以2：3不敵阿仙奴，施美安正選上陣並踢足全場。早前傳出曼城與般尼茅夫協議好，施美安會在踢完對阿仙奴這一場後轉會，但般尼茅夫領隊伊拉奧拿賽後談及愛將時表示：「目前情況並無改變，我預計他會在下一場上陣。外界有很多流言蜚語，我無法控制。施美安仍然是己隊球員，除非有人告訴我他不再是了，否則他會繼續上場。」般尼茅夫下一場將於周三深夜主場迎戰熱刺。

施美安今晨鬥阿仙奴踢足全場。路透社

施美安勢將轉投曼城。路透社

伊拉奧拿不滿球證判決，完場後與對方理論。路透社

至於今晨的敗仗，伊拉奧拿表示：「這是我們近來經常出現的感覺，表現出色卻未能取勝。今天被阿仙奴攻入3球，但其實對手的機會不算多。今場比賽踢成均勢，我們上半場表現較佳，阿仙奴則主導了下半場。可以兩度攻破阿仙奴大門非常困難，但最終一分未取令人感到沮喪。」他又不滿球證的判決：「我對球證相當失望。阿仙奴第3個入球源自一個根本不成立的罰球。完場後的激烈投訴，是因為我們認為球證犯了錯，他在施美安控球進攻時鳴笛完場。」