英超｜狼隊終於開齋！聯賽第20輪3：0挫韋斯咸

英超踢到第20輪，狼隊終於取得首勝。狼隊今晨主場迎戰前主帥紐奴領軍的韋斯咸，憑上半場3個入球，以3：0大勝「鎚仔幫」。

黃喜燦傳射建功

狼隊於4分鐘打開紀錄，黃喜燦於左路地波傳中，祖漢阿里亞斯第一時間鏟射入網。狼隊於29分鐘獲得12碼，馬迪奧斯文尼與韋斯咸的蘇加圖馬加沙同時伸腳搶波，但馬加沙踢中文尼輸12碼；狼隊由剛獻助攻的黃喜燦操刀，地波射中間入網，助球隊領先2：0。37分鐘，狼隊前鋒艾洛高達尼接應右路傳中，無人看管下近門頂頭槌，但韋斯咸門將艾路拿反應極快，用腳擋走皮球。

狼隊半場入3球

但韋斯咸始終逃不過再失波的命運。41分鐘，馬迪奧斯文尼於禁區邊起腳，地波射近柱，射破艾路拿的十指關。狼隊半場遙遙領先3：0。韋斯咸今場較有威脅的埋門出現在48分鐘，查洛保雲接應右路傳中施展倒掛，但皮球高出。狼隊則在下半場有幾次遠射，但均被艾路拿化解。

黃喜燦傳射建功。路透社

艾華士對能以勝仗報答球迷表示高興。路透社

狼隊3：0韋斯咸。路透社

紐奴就大敗向球迷道歉。路透社

韋斯咸近9場不勝

最終狼隊以3：0大勝韋斯咸，續上場賽和曼聯後再有分落袋，今場更是他們今季英超首勝。狼隊賽後以1勝3和16負得6分續排包尾，落後第19位的般尼6分；般尼同日以0：2不敵白禮頓。韋斯咸近9場英超不勝（4和5負），以3勝5和12負得14分，排在第18位，落後第17位的諾定咸森林4分。

紐奴向球迷道歉：令人難堪

狼隊領隊艾華士賽後表示：「有進步，很高興能以勝仗報答球迷，他們等了很久。我為球員感到高興，因為他們非常努力，我們一直在進步，今日的戰果是對這份辛勤付出的最佳回報。新一年開始，這或許全新的起點。我不覺得這段時間的連敗如外界所說的負面。我依然充滿活力，非常享受這份工作以及眼前的挑戰。」韋斯咸主帥紐奴則為落敗向球迷道歉：「簡直是令人難堪，除了對不起，我無話可說，我們今天的表現完全不達標。」