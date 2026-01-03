省港盃│港隊互射12碼不敵廣東隊失冠 黃威罰球直射破網精彩 惜互射12碼宴客

第44屆省港盃次回合，今午(3日)在廣州南沙大灣區文化體育中心上演，港隊作客廣東隊半場落後2球下，憑孫銘謙的入球，加上黃威罰球直射破網，最終賽和2:2，兩回合計4:4打成平手。然而港隊互射12碼輸3:5，黃威尾輪主射高出慘成悲情人物。

廣東隊半場領先2:0

主場出擊的廣東隊甫開賽即採取主動，多次遠射制造威脅，並靠易縣龍於禁區內搏到港隊中堅勞烈斯犯規獲得12碼，由隊長姜至鵬主射中鵠先開紀錄。廣東隊之後再把握港隊於中後場犯錯，易縣龍禁區要右腳施射，龐焯熙以皮球拍入網窩，領先2:0返回更衣室。

港隊半場落後0:2。香港足總圖片

黃威射入世界波扳平

港隊暫代教練盧比度半場孤注一擲，一口氣換入顏卓彬、劉家喬和黃威，成為追和關鍵。顏卓彬先在前場一記直線妙傳，孫鉻謙快速殺入禁區扭過廣東隊門將袁建銳射入，追成1:2。港隊及後於進攻左路近底線位置獲得罰球，黃威主射直接彎入遠柱破網，憑這個世界波罰球追和2:2。

互射12碼杜度、黃威宴客

兩回合同樣賽和2:2，總比數4:4，需要立即互射12碼分勝負。港隊教練盧比度在法定時間末段，特意換入伍瑋謙代替龐焯熙把關，不過未見效果，廣東隊頭4輪姜至鵬、侯煜、黎樂航和海界清全部射入，反觀港隊米高、劉家喬和顏卓彬中鵠，但杜度主射被撲出再中柱不入，第5輪的黃威勁射高出，最終極刑大戰輸3:5，無緣錦標，而廣東隊連續3屆封王。