法甲│朗斯擊敗圖盧茲成為半程冠軍 數據顯示捱唔到尾

法甲周五歇冬後重開，朗斯作客3:0擊敗上半場已踢少一人的圖盧茲，全取3分。而本輪是第17輪比賽，朗斯累積40分續居榜首，領先周日才出賽的巴黎聖日耳門4分，鎖定成為半程冠軍。然而過去9屆法甲，有2屆由聖日耳門以外的球隊成為首循環盟主，最終都未能捧盃，力爭5連霸的PSG可以鬆一口氣。

朗斯下半場連入3球取勝

圖盧茲前鋒艾馬臣於23分鐘因粗野攔截直接領紅牌出場，主隊踢少一人下雖然捱到半場互交白卷，不過朗斯在下半場發力，由鋒將韋斯利沙特、艾迪恩湯馬臣和守將加尼奧各入一球，輕鬆大勝3:0，取得今季法甲第13場勝仗。

非PSG拎半程冠軍捱唔到尾

朗斯完成17輪後，以13勝1和3負累積40分，繼續高踞榜首，比明晚主場對巴黎FC的巴黎聖日耳門多4分，鎖定成為半程冠軍，打破後者連續4屆取得首循環冠軍的壟斷局面。然而PSG球迷無需擔心，皆因過去9屆的法甲半程冠軍，有2屆最終未能奪冠，分別是2016至17球季的朗斯，季尾得第3名；2020至21球季里昂，以第9名完季。9屆之中有7屆最終順利封王，無獨有偶全部都是聖日耳門錄得。

朗斯最終贏3:0，成為法甲半程冠軍。路透社

朗斯力壓PSG，成為首循環冠軍。路透社

