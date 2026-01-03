Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│朗斯擊敗圖盧茲成為半程冠軍 數據顯示捱唔到尾

足球世界
更新時間：18:06 2026-01-03 HKT
發佈時間：18:06 2026-01-03 HKT

法甲周五歇冬後重開，朗斯作客3:0擊敗上半場已踢少一人的圖盧茲，全取3分。而本輪是第17輪比賽，朗斯累積40分續居榜首，領先周日才出賽的巴黎聖日耳門4分，鎖定成為半程冠軍。然而過去9屆法甲，有2屆由聖日耳門以外的球隊成為首循環盟主，最終都未能捧盃，力爭5連霸的PSG可以鬆一口氣。

朗斯下半場連入3球取勝

圖盧茲前鋒艾馬臣於23分鐘因粗野攔截直接領紅牌出場，主隊踢少一人下雖然捱到半場互交白卷，不過朗斯在下半場發力，由鋒將韋斯利沙特、艾迪恩湯馬臣和守將加尼奧各入一球，輕鬆大勝3:0，取得今季法甲第13場勝仗。

非PSG拎半程冠軍捱唔到尾

朗斯完成17輪後，以13勝1和3負累積40分，繼續高踞榜首，比明晚主場對巴黎FC的巴黎聖日耳門多4分，鎖定成為半程冠軍，打破後者連續4屆取得首循環冠軍的壟斷局面。然而PSG球迷無需擔心，皆因過去9屆的法甲半程冠軍，有2屆最終未能奪冠，分別是2016至17球季的朗斯，季尾得第3名；2020至21球季里昂，以第9名完季。9屆之中有7屆最終順利封王，無獨有偶全部都是聖日耳門錄得。

朗斯最終贏3:0，成為法甲半程冠軍。路透社
朗斯最終贏3:0，成為法甲半程冠軍。路透社
朗斯力壓PSG，成為首循環冠軍。路透社
朗斯力壓PSG，成為首循環冠軍。路透社
朗斯力壓PSG，成為首循環冠軍。路透社
朗斯力壓PSG，成為首循環冠軍。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
5小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
7小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
01:22
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
9小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
8小時前
委內瑞拉首都傳爆炸聲 美媒指特朗普下令空襲
00:16
空襲委內瑞拉｜【持續更新】特朗普下令轟國防部、軍用機場等 首輪攻擊約1小時
即時國際
8分鐘前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
4小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT