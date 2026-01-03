Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特聯│C朗拿度26年第一擊吃悶棍 艾納斯輸波兼無入球、助攻

足球世界
更新時間：15:57 2026-01-03 HKT
發佈時間：15:57 2026-01-03 HKT

C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，又譯C羅納爾多)在2026年第一擊慘吃悶棍，他效力的艾納斯周五在沙特阿拉伯聯賽作客2:3不敵吉達艾阿里，錄得今季聯賽首敗，自己又未能取得入球和助攻，沒有任何收穫。

艾納斯錄得今季聯賽首敗

艾納斯今場作客吉達艾阿里，甫開賽20分鐘已被主隊的英格蘭射手艾雲東尼兩度破網。該隊完半場前由中堅艾安利頭頂腳踢梅開二度扳平，可是換邊後又在一次防守死球時走甩敵衛迪美爾，被他在小禁區輕鬆頂入，再度落後。雙方在下半場補時階段各有一人被逐，但沒有影響賽果，艾納斯最終輸2:3。

C朗拿度無入球、助攻

今場是艾納斯在本季沙特聯首敗，他們在頭11輪收錄10勝1和，如果次席希拉爾本輪作客擊敗達馬克FC，其榜首位置更會拱手相讓。而C朗拿度今場踢足90分鐘，4次起腳都未能命中目標，一次接應隊友的妙傳控球甩球，錯失單刀機會，聯賽連續9輪有入球的走勢斷欖。同時他今場沒有助攻，2026年第一擊在沒有直接參與入球下吞下敗仗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
4小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
6小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
7小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
袁詠儀19歲兒子「魔童」與大眼妹公園密會相擁 疑似女友樣貌曝光 張智霖曾笑指趕抱孫
影視圈
6小時前