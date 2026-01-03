沙特聯│C朗拿度26年第一擊吃悶棍 艾納斯輸波兼無入球、助攻

C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，又譯C羅納爾多)在2026年第一擊慘吃悶棍，他效力的艾納斯周五在沙特阿拉伯聯賽作客2:3不敵吉達艾阿里，錄得今季聯賽首敗，自己又未能取得入球和助攻，沒有任何收穫。

艾納斯錄得今季聯賽首敗

艾納斯今場作客吉達艾阿里，甫開賽20分鐘已被主隊的英格蘭射手艾雲東尼兩度破網。該隊完半場前由中堅艾安利頭頂腳踢梅開二度扳平，可是換邊後又在一次防守死球時走甩敵衛迪美爾，被他在小禁區輕鬆頂入，再度落後。雙方在下半場補時階段各有一人被逐，但沒有影響賽果，艾納斯最終輸2:3。

C朗拿度無入球、助攻

今場是艾納斯在本季沙特聯首敗，他們在頭11輪收錄10勝1和，如果次席希拉爾本輪作客擊敗達馬克FC，其榜首位置更會拱手相讓。而C朗拿度今場踢足90分鐘，4次起腳都未能命中目標，一次接應隊友的妙傳控球甩球，錯失單刀機會，聯賽連續9輪有入球的走勢斷欖。同時他今場沒有助攻，2026年第一擊在沒有直接參與入球下吞下敗仗。