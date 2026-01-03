英超│車路士明晚對曼城 U21主帥領軍 麥法蘭：「要靠球員幫手」

車路士周日(4日)英超尾場作客曼城，在領隊馬列斯卡(Enzo Maresca)離任後，今場會由U21教頭麥法蘭(Calum McFarlane)帶領球隊出戰。後者表示由於時間關係，他只會微調球隊的踢法就上陣鬥藍月，同時他指首次帶隊就要對哥迪奧拿，自己不會想太多，認為球員們會幫手踢好比賽。(Now621、611台周一凌晨1:30直播)

U21教頭麥法蘭帶隊出戰

周四元旦日車路士宣布辭退領隊馬列斯卡，明晚英超作客曼城，將會由U21教頭麥法蘭帶隊出戰。麥法蘭周五首次領隊操練，由於備戰時間不足，他透露會沿用馬列斯卡的戰術理念，微調一些細節就可以：「我們的時間有限，團隊之前已做了很多非常出色的工作。現在只需引入一些自己的想法和理念就可以，不是要試圖重新發明新東西。」

車路士U21領隊麥法蘭今場帶隊出戰。法新社

麥法蘭周五首次帶領車路士操練。車路士FB圖片

麥法蘭出席對曼城的賽前記者會。影片截圖

麥法蘭之前只教過青年軍

40歲的麥法蘭過往帶過曼城和修咸頓青年軍，到2025年夏天加入車路士的大家庭，由7月底起率領U21出戰，14場各賽事收6勝8負的成績。今次是他首次掌領職業球隊，第1仗就要面對「Big6」曼城，後者領隊還要是執教生涯共取得39個錦標的哥迪奧拿，這位新手坦言：「我之前從未在這個層次執教，對手是一支出色的球隊，有一名偉大的教練。不過足球比賽就是足球比賽，不關乎我對哥迪奧拿，亦不關乎是我第1場比賽，最重要還是2支球隊對碰。」

「靠球員幫手踢好比賽」

麥法蘭指一眾球員會幫手踢好比賽：「球員們都非常職業，列斯占士是一位很好的隊長，得到所有球員支持。球員們在操練時都表現得很好，令我更添信心。我們會連成一體，以團隊力量出戰。我們擁有一班極具天賦的球員，有力量取得好成績。」