英超│曼城同般尼茅夫協議好 施美安今晚對完阿仙奴先加盟

般尼茅夫翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)加盟曼城一事，近兩日沒有進展。意大利轉會專家羅馬諾透露，般尼茅夫和藍月已就交易達成協議，只是正在尋找合適的時間，雙方如今協議好，此子今晚英超主場為球隊踢完阿仙奴，幫準東家對抗爭標競爭對手後，就會接受體測和簽約，正式成為藍月一員。(Now621、611台周日凌晨1:30直播)

曼城、般尼茅夫協商時機

曼城於12月尾已開始接觸般尼茅夫和施美安，商討加盟事宜，除夕之前三方已達成口頭協議，藍月將會向般尼茅夫支付6,500萬鎊的解約金，球員本人亦與準東家傾妥合約細節。然而交易在過去2天沒有進展，羅馬諾周五就在個人Youtube頻道上表示，般尼茅夫和曼城一直關係良好，大家都希望繼續保持合作關係，近2日一直協商交旺的最佳時間。

今晚幫手對阿仙奴

羅馬諾指出兩隊同意在今晚英超主場對阿仙奴時，施美安為般尼茅夫最後一次上陣，之後就會到曼徹斯特體測，並簽約成為藍月一員。此舉可謂一舉兩得，施美安可以在主場向般尼茅夫球迷道別，曼城亦可以靠他的力量幫手對抗爭標競爭對手阿仙奴。