英超│連格叫曼聯全力支持艾摩廉 「有佢無理由拎唔到歐聯席位」

前曼聯鋒將連格(Jesse Lingard)，近日接受英國媒體《天空體育》訪問時除了大談近況，亦有談論母會今季的表現。連格大讚領隊魯賓艾摩廉，指他是一位戰術思路出色、能力出眾的領隊，有他帶領球隊，我完全看不出球隊有甚理由未能取得下季歐聯席位。

連格大讚艾摩廉

曼聯青訓出生的連格，於2022年離開母會，效力諾定咸森林一季後，再越洋加盟韓職FC首爾，踢了兩季在2025年尾約滿離隊。他在南韓仍一直留意母會曼聯的新聞，並大讚現任領隊魯賓艾摩廉：「曼聯現在有位戰術思路清晰、能力出眾的領隊，所以我完全看不出，他們今季未能取得歐聯資格的理由。」

找不到無緣歐聯資格的理由

連格更指曼聯應好好珍惜艾摩廉，球隊的確會偶然輸波，但這是成長過程中不可避免的經歷，一定要堅定不移地去支持他。

曼聯領隊魯賓艾摩廉。AP

連格叫曼聯好好珍惜艾廥廉。法新社

連格叫曼聯好好珍惜艾廥廉。法新社