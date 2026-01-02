Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│車路士打包斯特拉斯堡教練團 兩隊同一位老細易掌握

足球世界
更新時間：18:46 2026-01-02 HKT
發佈時間：18:46 2026-01-02 HKT

車路士在周四元旦日辭退領隊馬列斯卡後，沒有公布繼任人選，亦無安排看守主帥暫時接任。消息人士透露藍獅已和另一位教頭達成協議，該人正是車路士老闆旗下另一支球隊、斯特拉斯堡的羅仙尼亞(Liam Rosenior)，據報藍獅會將門將教練以外，整個教練團隊打包，高層們並不在乎挖角對斯特拉斯堡的影響。

傳車路士已和一位教練達成協議

英國媒體周三傳出車路士與馬列斯卡關係突然惡化後，會在元旦日有所行動，最終真的辭退這名意大利籍教頭。球隊周日英超便要作客曼城，但會方沒有公布繼任人和看守人選，一位接近藍獅的消息人士透露：「如果球會突然解僱馬列斯卡，那是因為他們已經與一位教練達成協議。」

羅仙尼亞帶整個教練團加盟

法國《隊報》稱藍獅下一任主帥是斯特拉斯堡教頭羅仙尼亞，雙方談判進展順利，有望鬥曼城前公布。斯特拉斯堡和車路士同樣由清湖資本擁有，藍獅的領導層相中了羅仙尼亞擅於發掘年青球員，加上他順從老闆的特點，認為由他接掌球隊最合適不過。

老細唔在乎斯特拉斯堡

知情人士指羅仙尼亞將會帶同整個教練團隊加盟藍獅，唯獨門將教練施巴斯坦文尼斯不會隨行。此舉肯定會大大影響斯特拉斯堡的成績和競爭力，但車路士體育總監之一雲史丹利根本不在乎這支現居法甲第7位球隊的成績，大家同一集團，只關心車路士的利益。

車路士周日將會鬥曼城，羅仙尼亞料在比賽前接手球隊。路透社
