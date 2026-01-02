英超│曼聯想回購麥湯文尼 轉會費料比賣走價高一倍

英超冬季轉會窗在元旦日開啟，曼聯希望簽入中場加強實力，其中一個目標是舊將麥湯文尼(Scott McTominay)。消息指紅魔後悔放走他，想將這位去季協助拿玻里勇奪意甲的蘇格蘭中場帶回奧脫福，最大障礙是轉會費，據報拿玻里只考慮6,000萬鎊以上的報價，比當年賣走價2,660萬鎊，高出逾1倍。

曼聯後悔放走麥湯文尼

曼聯於2024年夏天以2,660萬鎊，將麥湯文尼售予拿玻里。後者立即在拿玻里交出好表現，去季意甲上陣34次，收錄12球6助攻，是球隊勇奪意甲冠軍的功臣，自己亦當選意甲年度最佳球員，還入圍金球獎30人名單。英國媒體《CaughtOffside》報導，紅魔對放走這名29歲蘇格蘭中場感到後悔，希望將他帶回球隊，考慮到紅魔目前中場人手不足，最理想是在冬窗回購他。

拿玻里目標價6,000萬鎊

然而拿玻里並不希望在季中放走這名中場核心，除非收到不可抗拒的報價，他們只願意聆聽6,000萬鎊以上的報價。如果紅魔以此價錢回購他，比去年的賣出價高接近1.3倍。知情人士透露，交易更大機會在夏天發生，因為轉會費將會調低。

有傳曼聯想回購麥湯文尼。路透社

