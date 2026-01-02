Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯想回購麥湯文尼 轉會費料比賣走價高一倍

足球世界
更新時間：15:31 2026-01-02 HKT
發佈時間：15:31 2026-01-02 HKT

英超冬季轉會窗在元旦日開啟，曼聯希望簽入中場加強實力，其中一個目標是舊將麥湯文尼(Scott McTominay)。消息指紅魔後悔放走他，想將這位去季協助拿玻里勇奪意甲的蘇格蘭中場帶回奧脫福，最大障礙是轉會費，據報拿玻里只考慮6,000萬鎊以上的報價，比當年賣走價2,660萬鎊，高出逾1倍。

曼聯後悔放走麥湯文尼

曼聯於2024年夏天以2,660萬鎊，將麥湯文尼售予拿玻里。後者立即在拿玻里交出好表現，去季意甲上陣34次，收錄12球6助攻，是球隊勇奪意甲冠軍的功臣，自己亦當選意甲年度最佳球員，還入圍金球獎30人名單。英國媒體《CaughtOffside》報導，紅魔對放走這名29歲蘇格蘭中場感到後悔，希望將他帶回球隊，考慮到紅魔目前中場人手不足，最理想是在冬窗回購他。

拿玻里目標價6,000萬鎊

然而拿玻里並不希望在季中放走這名中場核心，除非收到不可抗拒的報價，他們只願意聆聽6,000萬鎊以上的報價。如果紅魔以此價錢回購他，比去年的賣出價高接近1.3倍。知情人士透露，交易更大機會在夏天發生，因為轉會費將會調低。

有傳曼聯想回購麥湯文尼。路透社
有傳曼聯想回購麥湯文尼。路透社
有傳曼聯想回購麥湯文尼。路透社
有傳曼聯想回購麥湯文尼。路透社
曼聯後悔放走麥湯文尼。路透社
曼聯後悔放走麥湯文尼。路透社
曼聯後悔放走麥湯文尼。路透社
曼聯後悔放走麥湯文尼。路透社

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
7小時前
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
4小時前
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
01:05
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
5小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
23小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
17小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
3小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
4小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
5小時前