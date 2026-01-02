Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│艾基迪基禁區被「攬」無跌低 史洛特：「球證唔會俾12碼利物浦，咁咪唔跌！」

足球世界
更新時間：14:47 2026-01-02 HKT
發佈時間：14:47 2026-01-02 HKT

利物浦在周四英超主場圍攻列斯聯，可惜未能取得入球賽和0:0。今場其中一個焦點畫面，是紅軍前鋒艾基迪基(Hugo Ekitike)上半場一次半單刀攻勢中，被敵衛從後「攬」住，可是他沒有跌低搏12碼。該隊領隊史洛特賽後語帶諷刺道，因為今季多次明顯犯規都沒有判極刑予利物浦，所以球員都沒有倒地。

艾基迪基半單刀被「攬」無跌低

上半場利物浦一次後防長傳，艾基迪基力壓列斯聯守將查卡比祖爾殺入禁區，後者從後雙手「攬」住他，並伸腳向上踢，艾基迪基勉強保持平衡沒有跌低，之後由其他列斯聯球員解圍。艾基迪基隨即向球證投訴自己被侵犯，可是球證卡雲拿治沒有吹罰，VAR亦無介入。

史洛特：球證唔會俾12碼利物浦﹗

有記者賽後問史洛特，為何艾基迪基沒有倒下時，他就諷刺道：「如果他倒地，可能是12碼，但我理解他為何不倒地。因為今季我們多次在禁區被犯規，但得不到極刑。就是這原因，我們的球員才會想，那就盡量保持站立吧﹗如果你能站立，VAR好難介人，球證不會判12碼。」這名荷蘭籍教頭還指，自己可以列舉很多沒有被判罰的爭議事件，好多次明明受侵犯，球證都繼續示意比賽進行。

