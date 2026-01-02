Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城作客0：0和新特蘭爭標受挫 落後阿仙奴4分

足球世界
更新時間：07:25 2026-01-02 HKT
發佈時間：07:25 2026-01-02 HKT

曼城今晨於英超作客新特蘭，兩軍均有多次機會被都未能破網，最終以0：0賽和。「藍月」各項賽事8連勝告終，今場和波失分後，令阿仙奴在榜首的優勢擴大至4分。

當拿隆馬擋出波貝比單刀射門

新特蘭於19分鐘有一次單刀機會，波貝比接應後場長傳，力壓魯賓戴亞斯後，單刀面對曼城門將基安盧基當拿隆馬起腳，皮球被後者擋出。37分鐘到曼城的入球機會，艾寧夏蘭特接應右路傳中，無人看管下第一時間撞射，但角度欠奉，被新特蘭門將羅夫斯擋出。上半場補時3分鐘，新特蘭有耐性地在左路幾下短傳尋找機會，最終由格列沙加傳中，查爾曉美無人看管下頂頭槌高出。兩軍半場互交白卷。

沙雲奴的射門被羅夫斯用腳擋出。路透社
沙雲奴的射門被羅夫斯用腳擋出。路透社
賓福特今場亦有不少攻門機會。路透社
賓福特今場亦有不少攻門機會。路透社
曼城和波失分，落後榜首阿仙奴4分。路透社
曼城和波失分，落後榜首阿仙奴4分。路透社
加華度爾近門頭槌，被路夫斯托出底線。路透社
加華度爾近門頭槌，被路夫斯托出底線。路透社

曼城下半場入局較快，47分鐘，卓基右路地波傳中，沙雲奴揳前撞射高出。1分鐘後沙雲奴再有黃金機會，今次單刀面對羅夫斯射地波遠柱，皮球被羅夫斯用腳擋出。54分鐘到新特蘭的機會，馬恩達接應安素拿菲爾的通透直線，轉身起左腳射近柱，當拿隆拿落地夠快撲走皮球。65分鐘，曼城的加華度爾近門頭槌，被路夫斯托出底線。

曼城各項賽事8連勝告終

最終曼城以0：0賽和新特蘭，「藍月」各項賽事8連勝告終，賽後以13勝2和4負得41分，續排次席，但由原本落後榜首的阿仙奴2分、擴大至落後4分。新特蘭錯過升上第5位的機會，以7勝8和4負得29分排在第7位，落後第4位的利物浦4分。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
8小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
11小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
12小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
10小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
19小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
8小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
9小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
16小時前
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
時尚購物
14小時前