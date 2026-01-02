英超｜曼城作客0：0和新特蘭爭標受挫 落後阿仙奴4分

曼城今晨於英超作客新特蘭，兩軍均有多次機會被都未能破網，最終以0：0賽和。「藍月」各項賽事8連勝告終，今場和波失分後，令阿仙奴在榜首的優勢擴大至4分。

當拿隆馬擋出波貝比單刀射門

新特蘭於19分鐘有一次單刀機會，波貝比接應後場長傳，力壓魯賓戴亞斯後，單刀面對曼城門將基安盧基當拿隆馬起腳，皮球被後者擋出。37分鐘到曼城的入球機會，艾寧夏蘭特接應右路傳中，無人看管下第一時間撞射，但角度欠奉，被新特蘭門將羅夫斯擋出。上半場補時3分鐘，新特蘭有耐性地在左路幾下短傳尋找機會，最終由格列沙加傳中，查爾曉美無人看管下頂頭槌高出。兩軍半場互交白卷。

沙雲奴的射門被羅夫斯用腳擋出。路透社

曼城和波失分，落後榜首阿仙奴4分。路透社

加華度爾近門頭槌，被路夫斯托出底線。路透社

曼城下半場入局較快，47分鐘，卓基右路地波傳中，沙雲奴揳前撞射高出。1分鐘後沙雲奴再有黃金機會，今次單刀面對羅夫斯射地波遠柱，皮球被羅夫斯用腳擋出。54分鐘到新特蘭的機會，馬恩達接應安素拿菲爾的通透直線，轉身起左腳射近柱，當拿隆拿落地夠快撲走皮球。65分鐘，曼城的加華度爾近門頭槌，被路夫斯托出底線。

最終曼城以0：0賽和新特蘭，「藍月」各項賽事8連勝告終，賽後以13勝2和4負得41分，續排次席，但由原本落後榜首的阿仙奴2分、擴大至落後4分。新特蘭錯過升上第5位的機會，以7勝8和4負得29分排在第7位，落後第4位的利物浦4分。