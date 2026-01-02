英超｜熱刺作客0：0悶和賓福特 球迷狂噓表不滿

熱刺今晨於英超作客賓福特，以0：0悶和，球迷完場時報以噓聲以表不滿。熱刺賽後以26分排在第12位，落後第4位的利物浦7分。

賓福特5分鐘食詐糊

盛傳即將轉會水晶宮的熱刺前鋒班倫莊臣，今場不在大軍名單之列。賓福特上半場5分鐘食詐糊，一次右路角球，奇雲舒哈迪近門將皮球送入網，但他越位在先，入球無效。32分鐘到熱刺有黃金機會，艾查格雷的頭槌被護空門，李察利臣的補射又斜出。兩軍半場踢成0：0。

賓福特5分鐘食詐糊。路透社

熱刺作客0：0悶和賓福特。路透社

熱刺主帥湯馬士法蘭克曾任教賓福特，今場回到前球會主場，獲得球迷歡迎。路透社

賓福特下半場狂攻，54分鐘路易斯樸達接應左路傳中，但起腳「食唔應」，被熱刺守將擋到後解圍。56分鐘有一次爭議判決，伊戈泰亞高接應後場直線，熱刺的基斯甸羅美路作為最後一名守將，疑似踢不中皮球，並將泰亞高掃跌，但球證沒有表示。57分鐘，到熱刺的格雷於禁區內疑被賓福特守將「三文治式」夾擊下倒地，但沒有獲判12碼。63分鐘，賓福特的真拿達接應佐敦軒達臣的傳送，無人看管下頭槌攻門，但被熱刺門將古里莫維卡里奧擋出。

最終兩軍互交白卷完場，熱刺球迷不滿球隊表現，在球證鳴笛一刻報以噓聲。熱刺賽後以7勝5和7負得26分，排在第12位。賓福特以8勝3和8負得27分，排在第9位。