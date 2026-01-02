Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦0：0列斯聯 史洛特不滿沒獲判12碼

足球世界
更新時間：06:20 2026-01-02 HKT
發佈時間：06:20 2026-01-02 HKT

利物浦今晨於英超主場鬥列斯聯，客軍有卡維特利雲於81分鐘食詐糊，最終兩軍賽和0：0；「紅軍」賽後續排第4。艾基迪基在上半場被敵衛在禁區內抱住，利物浦領隊史洛特不滿沒有獲判12碼：「球員沒有倒地，但我可以理解，因為每次倒地，從來都不會得到12碼。」

艾基迪克禁區內被抱住

利物浦上半場的攻勢佔優，10分鐘，艾基迪克前場逼搶，奪去列斯聯守將的腳下球並展開反擊，他最終接應居迪斯鍾斯的傳送，於禁區內在右路起左腳，被列斯聯盧卡斯派利擋出。14分鐘，艾基迪克接應長傳，他從後被抱住但沒有倒地，用身位保護皮球並橫傳予域斯，但後者起腳被敵軍守將擋走；他事後向球證投訴應判12碼。32分鐘利物浦險些失守，門將艾利臣比卡傳球失誤，直接交予列斯聯的艾芬安柏度，後者第一時間射門，艾利臣回身夠快擋住。33分鐘，艾基迪基於門前面對空門，但頭槌頂離門框方向。兩軍半場互交白卷。

艾基迪克於上半場在禁區內被抱住，但球證沒有判12碼。法新社
卡維特利雲81分鐘食詐糊。路透社
史洛特不滿沒獲判12碼。路透社
卡維特利雲81分鐘食詐糊

下半場利物浦繼續進攻，最接近埋門當數70分鐘雲迪積克接應右路角球，他走位甩開對方防守後頭槌攻門，但皮球斜出。至於列斯聯則於81分鐘「食詐糊」，邦拿奧接應左路傳中第一時間彈前，卡維特利雲衝前起腳將皮球送入網，但他越位在先，入球無效。最終利物浦以0：0賽和列斯聯，紅軍賽後以10勝3和6負得33分，排在第4位。列斯聯今季首次於英超作客不失球，賽後以5勝6和8負得21分排第16位，領先第18位的韋斯咸7分。

史洛特：倒地從來不會獲得12碼

史洛特不滿上半場艾基迪克14分鐘的爭位，沒有獲判12碼：「上半場有個很明顯的時刻，我們的球員沒有倒地，這一點我可以理解，因為每次倒地，從來都得不到12碼。這就是細微的差別。我看到其他球隊在類似情況下會倒地，但我們不會這樣做……今季我們多次在被侵犯時倒地，最終都沒獲判12碼。如果大家去深究，會發現我們多次倒地卻沒有獲得任何判罰。歸根究底，這就是己隊風格。」

