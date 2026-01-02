英超｜甸軒達臣91分鐘關鍵撲救保1分 水晶宮1：1富咸

水晶宮今晨於英超主場鬥富咸，有門將甸軒達臣於完場前一次關鍵撲救，助球隊保住1：1的和局。富咸領隊馬高施華認為球隊的表現，值得取勝；水晶宮領隊加拉斯拿則認為球隊賽程頻密，但兵源有限下，「正處於生存模式」。

桑馬迪達頭槌開紀錄

水晶宮於39分鐘打開紀錄，尼達利基尼於右路傳中，桑馬迪達近門頭槌破網。富咸上半場較接近埋門，是上半場補時3分鐘奇雲山度士禁區外起腳，但被水晶宮門將甸軒達臣擋出，哈利威爾遜的補射又被敵將飛鏟擋到。水晶宮半場領先1：0。

富咸80分鐘扳平

富咸下半場的攻勢較到肉，魯爾占美尼斯於58分鐘接應左路傳中頭槌攻門，但皮球中柱彈出。水晶宮於73分鐘有拉開比數的黃金機會，一次左路角球，富咸門將賓特尼奴出迎手槌打得不清脆，皮球彈到水晶宮守將麥辛斯拿確斯的頭反彈至門框方向，尼奴回身一托皮球中楣彈出；拿確斯再補一頭，但皮球被門前的隊友馬克古希擋到。富咸終於在80分鐘扳平，卡亞尼接應沙沙盧傑的橫傳，於禁區頂起腳，射破水晶宮門將甸軒達臣的十指關。富咸於91分鐘有反勝黃金機會，卡斯泰尼單刀射門，被甸軒達臣橫身撲出。

富咸於80分鐘扳平。路透社

水晶宮於73分鐘有拉開比數的黃金機會。路透社

水晶宮憑桑馬迪達的入球打開紀錄。路透社

甸軒達臣今場有關鍵撲救。路透社

最終水晶宮以1：1賽和富咸。水晶宮賽後以7勝6和6負得27分暫列第9，富咸則以8勝3和8負得27分暫列第10位。富咸領隊馬高施華認為以球隊的表現值得取勝：「我相信己隊為了贏波已盡力，我們理應取勝。球隊創造了不少機會，而且在下半場落後的情況下反應非常出色。」

加拉斯拿：正處於「生存模式」

水晶宮領隊加拉斯拿感激球員在體能挑戰下，仍盡全力作戰：「對方有兩次極具威脅的攻門，但軒達臣有不可思議的撲救。我們正處於『生存模式』，球員體力還算頂得住，我們的表現尚算可以。球隊賽程頻密，但兵源有限，非常感激他們，我能看到他們的努力。」