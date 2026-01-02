英超｜《天空體育》揭馬列斯卡「最糟糕48小時」謎底 分析與車路士分手三大原因

2026年新年震撼彈，是車路士領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）離任領隊一職。「藍戰士」官方聲明未有解釋為何與馬列斯卡「分手」，但《天空體育》列出三大原因，包括會方認為他抗壓能力不足、與醫療團隊分歧，以及秘密接觸曼城和祖雲達斯。

馬列斯卡於2024年7月上任，原合約於2029年6月30日到期，另有1年延長條款，但車路士在元旦日宣布這名意大利籍領隊離任。馬列斯卡帶領車路士於各項賽事出戰92場，錄得55勝16和21負的成績；車路士目前在英超排在第5位，落後榜首的阿仙奴15分。

車路士的官方聲明，沒有提及與馬列斯卡的分手原因。但《天空體育》稱，原因有三：

情緒問題：會方認為他抗壓能力不足，處事不夠成熟 醫療團隊分歧：多次違背醫療團隊的建議 私下接洽其他球會：自10月私下與曼城和祖雲達斯洽談

會方認為馬列斯卡多次無視醫療團隊的建議，受影響的球員包括列斯占士。路透社

馬列斯卡離任車路士領隊一職。路透社

馬列斯卡換走高爾彭馬被噓。路透社

「最糟糕48小時」向醫療團隊表不滿

其中，馬列斯卡曾於12月中車路士主場以2：0擊敗愛華頓後，公開表示自己賽前經歷了在球會「最糟糕的48小時」，並指「很多人不支持我們」。《天空體育》指這番言論，正是在表達對醫療團隊的不滿。會方認為馬列斯卡多次無視醫療團隊的建議，強行派剛傷癒的球員上陣超過建議時間，導致球員傷患復發；報道指受影響球員包括高爾彭馬（Cole Palmer）和列斯占士（Reece James）。

私下接觸其他球會

另一個令會方不滿的原因是，馬列斯卡在任內探討取代曼城領隊哥迪奧拿的可能，以及重返祖雲達斯的機會，令會方認為馬列斯卡有欠尊重。馬列斯卡及其經理人雖然曾經表示無意離隊，甚至提出續約，但由於馬列斯卡當時的合約，最長可至2030年，因此會方拒絕馬列斯卡的建議。

馬列斯卡帶領車路士的告別戰，是上場英超主場以2：2賽和般尼茅夫。賽後他聲稱自己抱恙，最終由助教卡巴利路代為出席記者會，但綜合外媒報道，馬帥是「詐病」，並已為辭職做好準備。法甲斯特拉斯堡教頭羅仙尼亞（Liam Rosenior），目前是接任大熱。