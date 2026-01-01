Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

從國家隊首秀被無視到更衣室決裂 曼聯名宿高爾爆與舒寧咸不和內幕

足球世界
更新時間：20:58 2026-01-01 HKT
發佈時間：20:58 2026-01-01 HKT

曼聯傳奇射手高爾(Andy Cole) 日前在節目爆料，揭露與前紅魔鬼隊友舒寧咸 (Teddy Sheringham) 不和的始末，更將積怨源頭追溯至英格蘭代表隊時期。高爾坦言，當年自己國家隊首秀時遭舒寧咸無視，已種下心結，其後在奧脫福共事，在聯賽對保頓後，雙方關係徹底破裂。

高爾在節目《In The Mixer》中透露，他在1995年首次獲英格蘭徵召，在球員通道準備後備入替時，遭正被換離場的舒寧咸直接漠視：「舒寧咸落下場的時候，在門口無視了我。我當時呆住了。我記得小時候看英格蘭隊比賽，不管誰首秀，他們隊裡下場的球員都會徑直走向上場的那個人。 」 他表示此事對他打擊極深：「無論你代表哪個國家出戰，首秀對任何人來說都意義非凡。我的首秀沒有得到他的尊重，這讓我立刻感到很受打擊。 」 

舒寧咸在1997年轉投曼聯，高爾直言當時感到噩夢來臨。他憶述季前熱身賽時，對方曾質疑其踢法，高爾當場反駁：「你知道我在曼聯多久了嗎？我懂得踢球。」雙方矛盾在聯賽對保頓一役後爆發——球隊被逼和1：1，舒寧咸指責失球責任在高爾，二人最終在更衣室爆發激烈衝突。當時領隊把我叫了過去，他說：「 不能再這樣下去了。我知道你們的關係不好，但我不能容忍這種事發生在更衣室裡。」 

高爾稱自此與舒寧咸形同陌路，即使同為三冠王功臣亦零交流。不過舒寧咸曾於2019年對外稱，在一家夜總會主動接近謝林漢姆並與其握手，兩人如今關係融洽。

