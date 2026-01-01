Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦域斯25年尾轉運 元旦日對列斯聯 挑戰助攻+入球雙響

足球世界
更新時間：14:00 2026-01-01 HKT
發佈時間：14:00 2026-01-01 HKT

利物浦天價新援域斯(Florian Wirtz)在2025年尾轉運，過去2輪英超分別交出助攻和入球，表現漸入佳境。該隊領隊史洛特指域斯經過4個月已適應英國的生活和英超節奏，今晚元旦日聯賽主場對列斯聯，一於挑戰入球和助攻雙響，在26年取得好開始。(Now611、621台周五凌晨1:30直播)

剛輪取得加盟後首球

域斯今季以破英超轉會費紀錄的1億1650萬鎊加盟利物浦後，初期表現慢熱，頭13輪英超12次上陣，入球和助攻欠奉，到第14輪主場1:1和新特蘭時才交出第一個助攻，但之後2輪又無直接參與入球。然而這名22歲德國鋒將於2025年尾轉運，先在上周六英超快車作客擊敗熱刺送上助攻，上輪主場2:1贏狼隊就收錄加盟以來首個入球，連續2場聯賽都參與入球，表現漸入佳境。

史洛特：域斯已適應英國生活

同時他上仗又有7次過人，3次創造入球機會，表現八面玲瓏，紅軍領隊史洛特指他已完全適應英國的生活：「在異國的感覺很不一樣，生活會完全顛倒。我第一次出國都遇過相同問題，對教練而言還好，因為我不用上場表現，但有些球員需要時間來適應場外生活。而且國外球員來到英超，要適應這個聯賽的強度，域斯做得越來越好。我相信他的入球和助攻會陸續有來。」

挑戰助攻+入球雙響

接連參與入球完成25年，域斯稍作休息在今日元旦日再次上陣，力圖在列斯聯身上取得入球和助攻雙響，他矢言：「我有信心自己終究取得入球，當然入球和助攻越早來到越好。我接受所有的環境，以及所有的情況，亦有信心可以做得更好。」

域斯前仗對熱刺時交出助攻。法新社
域斯前仗對熱刺時交出助攻。法新社
域斯表演越來越好。法新社
域斯表演越來越好。法新社
域斯表演越來越好。法新社
域斯表演越來越好。法新社

