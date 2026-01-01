英超│狼隊為降班做準備 冬窗放走多位有價值球員 4000萬鎊賣佐真拿臣

狼隊完成19輪英超後，僅得3分未嘗一勝，降班只是時間問題。據報他們亦打定輸數，為下季降落英冠做好準備，有意在冬季轉會窗放走陣中有價值的球員，包括巴西中場孖寶安達尼圖(Andre)、祖奧高美斯(Joao Gomes)，以及挪威前鋒佐真拿臣(Jorgen Strand Larsen)。當中拿臣得到韋斯咸、諾定咸森林和水晶宮青睞，狼隊希望在他身上收回4000萬鎊。

狼隊準備在1月放走有價值球員

連同剛輪英超作客1:1逼和曼聯的1分，狼隊戰罷19輪英超後只有3分，還未打開勝利之門，刷新英超同期最差成績，降班可說是幾成定局。英國《每日郵報》透露，狼隊管理層明白降班無可避免，決定提早為降落英冠做好準備，將陣中有價值和不會隨隊降班的球員賣走，以免到季尾確定護級失敗後價格會下降。球隊會將收到的資金，簽下一起願意在英冠打滾的球員，為下季及將來重返英超鋪路。

安達、祖奧高美斯、佐真拿臣成搶手貨

其中2位預計被賣走的球員，就是巴西國腳中場安達尼圖及祖奧高美斯，兩人同屬24歲，有很大進步和發展空間，得到不少歐洲球會和巴西國內球隊關注，安達正是曼聯的目標之一。而狼隊隊內另一位高價值球員，就是上季英超攻入14球的中鋒佐真拿臣。此子今季雖然跌watt，僅得1個聯賽入球，但韋斯咸、森林和水晶宮對他的射術和制空能力十分欣賞，有意在冬窗出價斟介。

狼隊已為拿臣標價4000萬鎊，並願意和任何買家展開談判，展開長期轉會規劃。