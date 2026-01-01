Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季轉會窗展開 班倫莊臣勢以3500萬鎊投水晶宮

足球世界
更新時間：07:59 2026-01-01 HKT
發佈時間：07:59 2026-01-01 HKT

冬季轉會窗展開，據報熱刺的班倫莊臣（Brennan Johnson）勢將以3500萬鎊轉投水晶宮。至於車路士的史達寧，則傳獲得富咸的青睞。

班倫莊臣去季歐霸決賽射入致勝球。路透社
班倫莊臣去季歐霸決賽射入致勝球。路透社
班倫莊臣接近加盟水晶宮。路透社
班倫莊臣接近加盟水晶宮。路透社
班倫莊臣去季助熱刺贏得歐霸冠軍。路透社
班倫莊臣去季助熱刺贏得歐霸冠軍。路透社

24小時內接受體測

根據《每日電訊報》的報道指，班倫莊臣將於未來24小時內，於水晶宮接受體測，勢將落實轉會。莊臣於2023年由諾定咸森林，以4750萬鎊轉會費加盟熱刺，去季他攻入18球，並在歐霸決賽鬥曼聯一役射入致勝球，結束球會的錦標荒。今季他於各項賽事上陣21場，攻入4球。水晶宮有信心班倫莊臣可以趕及完成轉會程序，並於周日英超鬥紐卡素一役披甲。

史達寧去季外借阿仙奴。路透社
史達寧去季外借阿仙奴。路透社

富咸有意羅致史達寧

至於31歲的車路士翼鋒史達寧，已被領隊馬列斯卡打入冷宮，今季未嘗上陣。據報富咸有意羅致這名英格蘭前國腳，而車路士為了促成這交易，已經準備好付擔其周薪的大部分金額；據報史達寧目前的周薪高達32.5萬鎊，他與車路士的合約將於2027年6月到期。

除了富咸，德甲的利華古遜、意甲的祖雲達斯和拿玻里，都據報對史達寧感到興趣；史達寧則因家庭因素，傾向留在倫敦。史達寧於2022年由曼城轉投車路士，加盟以來各項賽事上陣81場入19球；他去季外借阿仙奴一季，各項賽事上陣28場入1球並有5次助攻。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
6小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
突發
9小時前
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
結業潮2025｜10大連鎖超市/百貨洗牌！AEON/先施/U購執笠 1老字號品牌消失
生活百科
13小時前
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
「50+」裸辭揭職場殘酷真相 「1句話」引爆初老族共鳴 網民：「終於有人敢講！」｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間都開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
17小時前
除夕倒數2026︱中環跨年倒數光影匯演 國際殿堂級組合Air Supply壓軸登場掀高潮
02:07
除夕倒數2026︱中環跨年倒數光影匯演 8大廈投射倒數時鐘喜迎2026年
社會
8小時前
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限
影視圈
15小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
17小時前
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
Bob林盛斌17歲女林霏兒造型惹火 低胸裝疑現身夜場 車廂內咬手指展現超齡性感
影視圈
13小時前
李龍基被爆分手後除夕首現身 能力範圍內經濟助王青霞 對愛情徹底失望︰開心活埋呢幾年算啦
09:02
李龍基被爆分手後除夕首現身 能力範圍內經濟助王青霞 對愛情徹底失望︰開心活埋呢幾年算啦
影視圈
9小時前