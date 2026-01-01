冬季轉會窗展開 班倫莊臣勢以3500萬鎊投水晶宮

冬季轉會窗展開，據報熱刺的班倫莊臣（Brennan Johnson）勢將以3500萬鎊轉投水晶宮。至於車路士的史達寧，則傳獲得富咸的青睞。

班倫莊臣去季歐霸決賽射入致勝球。

班倫莊臣接近加盟水晶宮。路透社

班倫莊臣去季助熱刺贏得歐霸冠軍。路透社

24小時內接受體測

根據《每日電訊報》的報道指，班倫莊臣將於未來24小時內，於水晶宮接受體測，勢將落實轉會。莊臣於2023年由諾定咸森林，以4750萬鎊轉會費加盟熱刺，去季他攻入18球，並在歐霸決賽鬥曼聯一役射入致勝球，結束球會的錦標荒。今季他於各項賽事上陣21場，攻入4球。水晶宮有信心班倫莊臣可以趕及完成轉會程序，並於周日英超鬥紐卡素一役披甲。

史達寧去季外借阿仙奴。路透社

富咸有意羅致史達寧

至於31歲的車路士翼鋒史達寧，已被領隊馬列斯卡打入冷宮，今季未嘗上陣。據報富咸有意羅致這名英格蘭前國腳，而車路士為了促成這交易，已經準備好付擔其周薪的大部分金額；據報史達寧目前的周薪高達32.5萬鎊，他與車路士的合約將於2027年6月到期。

除了富咸，德甲的利華古遜、意甲的祖雲達斯和拿玻里，都據報對史達寧感到興趣；史達寧則因家庭因素，傾向留在倫敦。史達寧於2022年由曼城轉投車路士，加盟以來各項賽事上陣81場入19球；他去季外借阿仙奴一季，各項賽事上陣28場入1球並有5次助攻。