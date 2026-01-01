Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲國家盃｜科特迪瓦、喀麥隆分途反勝對手 F組頭兩名晉16強

足球世界
非洲國家盃F組最後一輪分組賽，科特迪瓦以3：2反勝加蓬取得小組首名，至於喀麥隆則以2：1反勝莫桑比克，以次名晉級。得到小組第3的莫桑比克，以其中一支最佳第3名的資格，歷史上首次晉身16強。

科特迪瓦3：2加蓬

科特迪瓦面前賽前已篤定出局的加蓬，於11及21分鐘先失兩球。但這支衛冕球隊之後連入3球反勝，先是加拉素（Jean-Philippe Krasso）於44分鐘攻破加蓬大門，助球隊追至落後1：2完半場。科特迪瓦下半場末段連入兩球反勝，84分鐘效力阿士東維拉的古斯辛特（Evann Guessand）扳平，92分鐘巴索馬拿托尼絕殺加蓬，助科特迪瓦以3：2反勝加蓬完場。

喀麥隆2：1莫桑比克

同組另一場，喀麥隆面對莫桑比克亦先落後。23分鐘，莫桑比克的卡馬圖（Geny Catamo）於右路K角位起左腳，射遠柱入網。但5分鐘後莫桑比克失守，喀麥隆的射門中柱彈出，護空門倒地的尼尼（Nené）情急解圍，卻將皮球踢入自己龍門；喀麥隆憑這個烏龍球扳平1：1完半場。喀麥隆下半場55分鐘，憑基斯甸高法尼截到對手傳球，於禁區外起腳擦楣底入。最終喀麥隆以2：1反勝莫桑比克。

莫桑比克首晉16強

賽後F組形勢，科特迪瓦和喀麥隆同樣錄得2勝1和得7分，前者得球較多以首名晉級；科特迪瓦16強對手為布基納法索，喀麥隆將硬撼南非。莫桑比克則以1勝2負得3分，排在第3名。他們以其中一支最佳第3名的資格，歷史首次打入16強，對手將為尼日利亞。

