西甲｜麥巴比膝傷至少唞3周 勢錯過西超盃4強鬥馬體會

足球世界
更新時間：06:22 2026-01-01 HKT
發佈時間：06:22 2026-01-01 HKT

皇家馬德里主將基利安麥巴比（Kylian Mbappe）左膝受傷，據報將要休養至少3周。預料這名法國國腳將要缺陣一場「馬德里打吡」；皇馬將於西班牙超級盃4強硬撼馬德里體育會。

過去幾周帶傷上陣

法國傳媒《隊報》報道，麥巴比因為膝傷將要休養至少3周，皇馬在報道出版後亦證實這名法國國腳左膝扭傷。事實上，麥巴比在過去幾周一直帶傷上陣，《隊報》報道指出，磁力共振掃描（MRI）顯示他的膝部有損傷，需要接受治療並休息。

麥巴比在皇馬鬥曼城一役全場做後備。路透社
麥巴比膝傷至少休養3周。路透社
麥巴比於西甲攻入18球，佔皇馬一半。路透社
西甲個人入18球 佔皇馬一半

麥巴比於2025年為皇馬攻入59球，追平基斯坦奴朗拿度的紀錄；今季他為皇馬於各項賽事上陣26場，有28個入球兼貢獻4次助攻。他在西甲暫時攻入18球，佔皇馬的一半。他今季只曾1次缺陣，於12月10日的歐聯主場鬥曼城一役全場坐在後備席，最終皇馬以1：2落敗。

皇馬目前於西甲排在第2位，落後榜首的巴塞隆拿4分；歐聯排在第7位。翻看皇馬未來3周賽程，他們將於西甲鬥貝迪斯和利雲特，1月20日在歐聯主場迎戰摩納哥。最難踢的一場，當數1月8日西班牙超級盃4強鬥馬德里體育會。

