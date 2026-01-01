意甲｜海倫曼聯生涯勢告終 拿玻里體育總監：轉會只是程序問題

海倫（Rasmus Hojlund）今季由曼聯外借至意甲的拿玻里一季，目前各項賽事攻入9球。拿玻里會方對這名丹麥前鋒的表現非常滿意，體育總監曼拿（Giovanni Manna）表示：「海倫轉會只是程序問題。」

為拿玻里上陣20場入9球

22歲的海倫於2023年以7200萬鎊由阿特蘭大加盟曼聯，效力兩季上陣95場，有26入球6助攻。今季曼聯收購了另一中鋒些斯高，並將海倫外借至拿玻里；暫時各項賽事上陣20場攻入9球，並有2次助攻。12月下旬，海倫助拿玻里贏得意大利超級盃，賽後上載一張相片，並配上文字：「多麼正確的決定。」

海倫今季由曼聯外借拿玻里。路透社

海倫在曼聯的表現備受批評。路透社

海倫早前助拿玻里贏得意大利超級盃。路透社

拿玻里收購海倫只是程序問題。路透社

曼拿：竭盡所能簽下他

拿玻里體育總監曼拿被問及海倫永久轉會拿坡里，是否只是「程序問題」時說：「就目前而言，我認為是的。」他接受意大利媒體《羅馬體育報》訪問時表示：「我們竭盡所能簽下他。雖然當時有更多具歷史底蘊的球會對他感興趣，但他的個人意願起了關鍵作用，我們為此感到自豪。」

須獲歐聯資格觸發買斷條款

拿玻里借用海倫的交易協議中，包含一項「強制買斷條款」，但這筆3800萬鎊轉會費的條款有先決條件，就是拿玻里必須取得來年歐聯參賽資格；目前拿玻里排在意甲第3位。曼拿表示：「協議中設有買斷選項，如果我們打入歐聯，則會觸發強制買斷條款。球員本人已視自己為拿玻里一員，我們亦然，這一點極為重要。」