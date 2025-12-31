Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫迪歷指最嚴厲教練係摩連奴 「佢曾經鬧到C朗拿度喊﹗」

足球世界
更新時間：19:10 2025-12-31 HKT
發佈時間：19:10 2025-12-31 HKT

目前效力AC米蘭的克羅地亞中場莫迪歷(Luka Modric)，職業生涯長達23年，歷來遇過不少教練，包括多位世界級名帥。這名40歲老將近日受訪時指，自己遇過最嚴厲的教練就是摩連奴(Jose Mourinho)，他透露摩帥曾試過「鬧到C朗拿度喊」，只因後者有一次沒有回防追纏敵將。

3位名帥中摩連奴最嚴厲

莫迪歷近日接受意大利媒體《晚郵報》的訪問，提及3位合作過的教練艾歷基、安察洛堤和摩連奴，他直言自己於2012年被熱刺加盟皇家馬德里，全因當時任教球隊的摩帥指定要與他合作：「無論作為教練還是個人，他都是特別的一個。是他想要我去重馬，沒有摩連奴我永遠不會加盟皇馬。很遺憾只和他共事了一季。」

曾鬧喊C朗拿度

被問到3位名帥那一位最嚴厲，莫迪歷直言是摩連奴，並說出後者鬧喊C朗的往事：「我曾看到他在更衣室把C朗鬧喊。C朗是一個在場上付出一切的人，只因一次沒有回追對方的閘位球員，就被責罵。」他續指狂人是一位對球員非常直接和坦誠的教頭，他對待星將如沙治奧拉莫斯，以及新人的方式相同，該說的話說會說。

