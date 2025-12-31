英超│阿仙奴2025年共取83分排第1 曼聯只排12位 另一支「Big6」更差

本輪英超快車有6場在周二(12月30日)上演，餘下4場於周四元旦日(1月1日)才進行，代表2025年所有英超賽事已經完成。據統計，阿仙奴在25年39場英超比賽中，合共取得83分，冠絕所有球隊，曼城、阿士東維拉、利物浦和車路士分列2至5位。而曼聯就以50分排12位；另一支「Big6」球隊熱刺更差，以39分排15位。

英超2025年積分榜。資料來源：OptaAnalyst

阿仙奴83分排第1

阿仙奴在2025年合共踢了39場英超，合共收錄83分，是全年參加過英超的23支球隊中最高分。他們在今季頭19輪收錄45分，比次席踢少一場的曼城多5分。藍月就以80分排第2，40分在今季取得，另外一半在去季下半場收錄，值得一提他們在25年僅踢了37場，比槍手少2場，兩隊只差3分，換句話說其失分場數比兵工廠更少。

維拉第3位有驚喜

第3位是最近如入無人之境的阿士東維拉，全年38場英超共取得76分，以其班底和球會規模而言，能有如此穩定的表現實屬難得。至於第4位是上屆英超盟主利物浦，他們在去季下半程和今季上半場表現平平，38場錄得71分；第5位就是38場收錄64分的車路士。

曼聯12位、熱刺15位

至於曼聯在25年踢了38場英超，只有13勝11和14負，在輸波場數比勝仗還要多的情況下，合共收錄50分，在23支球隊中排12位。紅魔的得分比維拉、紐卡素、水晶宮、白禮頓、愛華頓、賓福特和富咸共7支非豪門球隊少，成績絕對未如理想。不過另一支「Big6」球隊熱刺就更差，37場僅得39分，場均剛好過1分，排第15位，是全年度參加英超比賽的17隊中，屬倒數第3位，較34分的韋斯咸和29分的狼隊好。

資料來源：OptaAnalyst