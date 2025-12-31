Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴2025年共取83分排第1 曼聯只排12位 另一支「Big6」更差

足球世界
更新時間：18:26 2025-12-31 HKT
發佈時間：18:26 2025-12-31 HKT

本輪英超快車有6場在周二(12月30日)上演，餘下4場於周四元旦日(1月1日)才進行，代表2025年所有英超賽事已經完成。據統計，阿仙奴在25年39場英超比賽中，合共取得83分，冠絕所有球隊，曼城、阿士東維拉、利物浦和車路士分列2至5位。而曼聯就以50分排12位；另一支「Big6」球隊熱刺更差，以39分排15位。

英超2025年積分榜。資料來源：OptaAnalyst
英超2025年積分榜。資料來源：OptaAnalyst

阿仙奴83分排第1

阿仙奴在2025年合共踢了39場英超，合共收錄83分，是全年參加過英超的23支球隊中最高分。他們在今季頭19輪收錄45分，比次席踢少一場的曼城多5分。藍月就以80分排第2，40分在今季取得，另外一半在去季下半場收錄，值得一提他們在25年僅踢了37場，比槍手少2場，兩隊只差3分，換句話說其失分場數比兵工廠更少。

維拉第3位有驚喜

第3位是最近如入無人之境的阿士東維拉，全年38場英超共取得76分，以其班底和球會規模而言，能有如此穩定的表現實屬難得。至於第4位是上屆英超盟主利物浦，他們在去季下半程和今季上半場表現平平，38場錄得71分；第5位就是38場收錄64分的車路士。

曼聯12位、熱刺15位

至於曼聯在25年踢了38場英超，只有13勝11和14負，在輸波場數比勝仗還要多的情況下，合共收錄50分，在23支球隊中排12位。紅魔的得分比維拉、紐卡素、水晶宮、白禮頓、愛華頓、賓福特和富咸共7支非豪門球隊少，成績絕對未如理想。不過另一支「Big6」球隊熱刺就更差，37場僅得39分，場均剛好過1分，排第15位，是全年度參加英超比賽的17隊中，屬倒數第3位，較34分的韋斯咸和29分的狼隊好。

資料來源：OptaAnalyst

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
51分鐘前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
10小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
23小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
3小時前
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
5小時前
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
10分鐘前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
9小時前