港超聯｜理文中堅李毅凱外借東區 與恩師再續師徒情

港超聯球會理文今日在社交媒體公佈，將外借31歲中堅李毅凱至東區直至本季結束，讓他獲得更多上陣時間和保持狀態。

「阿凱」與東區體育會總監朱志光（左）和主帥吳偉超（左）亦頗有淵源。東區官方圖片

「阿凱」已出席新東家的操練。東區官方圖片

李毅凱2024年加盟理文，但今季開始不受重用至今僅上陣4場，對上一次上場已是聯賽盃8強對高力北區，他更在11月23日理文對北區的聯賽賽事中，在後備席對球證出言不遜被罰紅牌離場，更被紀律處分需要停賽3場。如今「阿凱」亦已完成停賽令，並已出席新東家的操練，「阿凱」與東區體育會總監朱志光（朱sir）和主帥吳偉超亦頗有淵源，前者是曾在傑志青年軍帶領「阿凱」打開職業足球員生涯，後者則是在「阿凱」效力中甲球隊南通支雲時擔任助教，東區在公佈「阿凱」加盟的發文中也有引述朱sir的說話：「他從小跟我出道，合作取得好多成績，亦在內地跟吳偉超合作過，當時吳偉超在南通足球隊擔任助教，因此大家都熟識阿凱的踢法。」

