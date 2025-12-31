Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯｜理文中堅李毅凱外借東區 與恩師再續師徒情

足球世界
更新時間：18:08 2025-12-31 HKT
發佈時間：18:08 2025-12-31 HKT

港超聯球會理文今日在社交媒體公佈，將外借31歲中堅李毅凱至東區直至本季結束，讓他獲得更多上陣時間和保持狀態。

理文今日在社交媒體公佈將外借31歲中堅李毅凱至東區。理文社交媒體截圖
理文今日在社交媒體公佈將外借31歲中堅李毅凱至東區。理文社交媒體截圖
「阿凱」與東區體育會總監朱志光（左）和主帥吳偉超（左）亦頗有淵源。東區官方圖片
「阿凱」與東區體育會總監朱志光（左）和主帥吳偉超（左）亦頗有淵源。東區官方圖片
「阿凱」已出席新東家的操練。東區官方圖片
「阿凱」已出席新東家的操練。東區官方圖片
「阿凱」已出席新東家的操練。東區官方圖片
「阿凱」已出席新東家的操練。東區官方圖片

李毅凱2024年加盟理文，但今季開始不受重用至今僅上陣4場，對上一次上場已是聯賽盃8強對高力北區，他更在11月23日理文對北區的聯賽賽事中，在後備席對球證出言不遜被罰紅牌離場，更被紀律處分需要停賽3場。如今「阿凱」亦已完成停賽令，並已出席新東家的操練，「阿凱」與東區體育會總監朱志光（朱sir）和主帥吳偉超亦頗有淵源，前者是曾在傑志青年軍帶領「阿凱」打開職業足球員生涯，後者則是在「阿凱」效力中甲球隊南通支雲時擔任助教，東區在公佈「阿凱」加盟的發文中也有引述朱sir的說話：「他從小跟我出道，合作取得好多成績，亦在內地跟吳偉超合作過，當時吳偉超在南通足球隊擔任助教，因此大家都熟識阿凱的踢法。」
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
51分鐘前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
10小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
23小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
3小時前
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
5小時前
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
10分鐘前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
9小時前