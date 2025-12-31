Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│車路士贏完巴塞隆拿後行衰運 9場只有2勝 馬列斯卡抱恙缺席記者會

足球世界
更新時間：16:21 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:21 2025-12-31 HKT

周二英超聖誕新年快車，車路士主場對般尼茅夫於先失守再一度反超前的情況下，最終被逼和2:2，已連續3輪聯賽不勝。該隊自11月尾歐聯擊敗巴塞隆拿後就行衰運，9場各賽事僅得2勝4和3負，領隊馬列斯卡在帶病領軍出賽後，亦因為身體不適未能出席賽後記者會，需由助教卡巴尼路代替出席。

贏完巴塞後9場只得2勝

車路士於11月26日歐聯主場3:0輕取巴塞隆拿，各賽事連贏3場，當時前景一片光明。可是球隊之後行衰運，12月份9場各賽事只得2勝4和3負，期間入13球失13球，攻守失衡。在7場失分的比賽中，藍獅有4場是在一度領先的情況下未能保持走勢至完場，包括今仗主場對般尼茅夫先失一球後，一度連入2球反超前，可是又因防守失誤而失守，最終賽和2:2。

馬列斯卡帶病領軍

該隊領隊馬列斯卡今場帶病領軍，未能全取3分之餘，更因為在下半場換走入球功臣高爾彭馬，而被主場球迷柴台。他賽後因身體不適而缺席記者會，要由助教卡巴尼路代替，後者表示：「馬列斯卡身體不適，他過去2天都感覺不舒服，但仍堅持參加訓練和領軍比賽。我代替他出席記者會，是為了說明他身體狀況不佳，無法完成主教練的其他工作。」

