英超│曼聯2025年聯賽輸波多過贏波 勝率只有34% 艾摩廉承諾26年會更好

足球世界
更新時間：15:31 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:31 2025-12-31 HKT

曼聯未能以勝仗完成2025年，周二英超聖誕新年快車主場對包尾大幡狼隊，先開紀錄下賽和1:1，痛失2分。以整個2025年計算，紅魔總共踢了38場英超，只有13勝11和14負，輸波次數比贏波數目多一場，勝率亦僅得34%，領隊艾摩廉指26年一眾主將傷瘉復出回歸，成績一定會更好。

2025年英超13勝14負

今場與榜尾的狼隊握手言和後，曼聯今季19輪英超取得8勝6和5負，以30分暫時排第6位，與身前的車路士同分。然而計算上季下半程的成績，紅魔在整個2025年的英超比賽落敗比取勝次數多，38場合共只有13勝11和14負，輸波次數剛好比勝仗多一場，而勝率為34%，以球隊規模和資金投入絕對是不及格。

艾摩廉：傷員回歸肯定更好﹗

然而魯賓艾摩廉沒有灰心，展望2026年一定會更好：「我充滿信心，只需要等待所有球員回歸就可以了。我不知道賽季結束時會發生甚麼，屆時我們會進行總結，但我毫不懷疑當全員健康時，我們將成為一支強大的球隊。」

↓立即下載星島頭條App↓

