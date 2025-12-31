英超│艾馬利賽後無同阿迪達握手 解釋天氣凍唔想等 網民：「無風度﹗」

周二英超聖誕新年快車，阿士東維拉作客1:4大敗予阿仙奴，各賽事11連勝走勢告一段落。未知是否輸波心情不佳，維拉領隊艾馬利賽後沒有與槍手教頭阿迪達握手，解釋自己等了一會，因天氣太凍不想等待才返回更衣室，網民矢言說法牽強，並指這名前兵工廠教頭輸波輸風度。

艾馬利解釋天氣凍唔想等

艾馬利在球證戴倫恩蘭特嗚笛完場後，迅速離場返回更衣室，沒有與阿仙奴領隊阿迪達握手。由於他在比賽時多次不滿球證判罰，亦曾與槍手後備席有磨擦，認為他是故意拒與阿帥握手，但這名倒戈的西班牙籍教頭就解釋：「沒有特別原因。比賽結束後我通常會等待與對方主帥握手，但當時他正與教練團成員一起，我就不便長時間等待。其實我在現場逗留過，當時天氣太凍了，我不會永遠等下去，所以直接返回更衣室了。」

網民批評無風度

對此，阿迪達表示不介懷：「沒關係，這是比賽的一部份，完全不算異常。」網民就提起雙方在首循環交手時，阿仙奴被維拉絕殺，阿迪達都有主動與艾馬利握手，眾人都認為後者今次沒有風度，有人表示：「當年干地和杜曹快打起來，兩人都有握手，艾馬利真的無風度。」