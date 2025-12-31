Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│艾馬利賽後無同阿迪達握手 解釋天氣凍唔想等 網民：「無風度﹗」

足球世界
更新時間：14:58 2025-12-31 HKT
發佈時間：14:58 2025-12-31 HKT

周二英超聖誕新年快車，阿士東維拉作客1:4大敗予阿仙奴，各賽事11連勝走勢告一段落。未知是否輸波心情不佳，維拉領隊艾馬利賽後沒有與槍手教頭阿迪達握手，解釋自己等了一會，因天氣太凍不想等待才返回更衣室，網民矢言說法牽強，並指這名前兵工廠教頭輸波輸風度。

艾馬利解釋天氣凍唔想等

艾馬利在球證戴倫恩蘭特嗚笛完場後，迅速離場返回更衣室，沒有與阿仙奴領隊阿迪達握手。由於他在比賽時多次不滿球證判罰，亦曾與槍手後備席有磨擦，認為他是故意拒與阿帥握手，但這名倒戈的西班牙籍教頭就解釋：「沒有特別原因。比賽結束後我通常會等待與對方主帥握手，但當時他正與教練團成員一起，我就不便長時間等待。其實我在現場逗留過，當時天氣太凍了，我不會永遠等下去，所以直接返回更衣室了。」

網民批評無風度

對此，阿迪達表示不介懷：「沒關係，這是比賽的一部份，完全不算異常。」網民就提起雙方在首循環交手時，阿仙奴被維拉絕殺，阿迪達都有主動與艾馬利握手，眾人都認為後者今次沒有風度，有人表示：「當年干地和杜曹快打起來，兩人都有握手，艾馬利真的無風度。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
20小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
6小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
15小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
16小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組帶板車上樓取證
突發
5小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
5小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
4小時前