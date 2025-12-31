英超│阿仙奴今季首次擊敗爭標對手 關鍵階段展現冠軍相 阿迪達：「這正是球隊面貌﹗」

阿仙奴在周二英超快車主場4:1輕取第3位的阿士東維拉，終止對手各賽事11連勝走勢，並收錄本季聯賽最重要勝仗，首次擊敗爭標對手，在關鍵時刻展現冠軍相。該隊領隊阿迪達矢言冠軍相是在不同條件下都能取勝，今仗正是於多名主力傷缺，替補人選各人都貢獻力量贏波，這正是槍手應有的面貌。

槍手一度領先4:0

面對賽前11連勝的維拉，槍手上半場優勢並不明顯，開局更陷入苦戰，但他們在半場時作出調整，換邊後脫胎換骨，由加比爾馬加希斯、蘇比文迪、李安度杜沙特和加比爾捷西斯各入一球，最終4:1大勝於補時階段靠奧尼屈堅斯破蛋的維拉，順利全取3分。

今季首次擊敗爭冠對手

今場是槍手在本季英超首次擊敗爭標對手，之前對前列的車路士、曼城和新特蘭俱和，季初作客利物浦，以及5輪之前造訪維拉同樣輸波，是意義上首贏強強大戰。前利物浦中堅加歷查矢言：「這場勝利的意義是多方面。維拉本身實力不俗，這是阿仙奴今季首次擊敗真正意義上的爭冠對手。槍手太需要這場勝利了，從心理層面來說，這場的勝利價值遠不止3分。」

阿迪達：冠軍相就要在不同環境贏波﹗

事實上槍手過去3輪英超贏波也好，對狼隊、愛華頓和白禮頓均只是小勝一球，而且贏得沒有說服力，今場終展現冠軍相。對此，領隊阿迪達表示：「我一直強調如果想要有冠軍相，就要持續贏波，並在不同情境下取勝。今場我們有多人傷缺，迪格蘭賴斯和卡拉費奧利都缺陣，但我們仍在對方禁區展開了極致效率和決心。每個人都貢獻力量，這正是球隊應有的面貌。」