英超｜曼聯和狼隊球迷報以噓聲 艾摩廉：全場表現掙扎欠創造力

足球世界
更新時間：07:48 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:48 2025-12-31 HKT

曼聯面對榜尾的狼隊失分，再次錯失升上前四的機會，球證鳴笛完場時一片噓聲。領隊魯賓艾摩廉賽後承認球隊「全場表現掙扎，缺乏創造力」，但不會以球員缺陣做藉口。

加利仔批重用3中堅是倒退

曼聯上場鬥紐卡素改用4後衛有不錯的效果，但今場鬥狼隊重用3中堅陣式，為《天空體育》評述的加利尼維利在半場休息時，批評如此排陣是「倒退，我不知道為何有這樣的改變，但狼隊目前的表現較曼聯優勝」。曼聯最終只能以1：1賽和狼隊，失去升上前四的機會。狼隊則中止12連敗的頹勢。

艾摩廉指球員已盡力。路透社
艾摩廉指球員已盡力。路透社
艾摩廉指球隊全場表現掙扎欠創造力。路透社
艾摩廉指球隊全場表現掙扎欠創造力。路透社
曼聯多名主力受傷，在觀眾席睇波。路透社
曼聯多名主力受傷，在觀眾席睇波。路透社

艾摩廉：球員間缺乏聯繫

艾摩廉賽後評論球隊今場表現時說：「球員已經盡力。我們今場表現欠佳，當球隊控球不穩時，防守亦會踢得非常吃力。我們現在需要好好恢復，迎接下一場比賽。己隊全場表現掙扎。雖然賽前預料到今場與對陣紐卡素時會完全不同，但我們今天確實缺乏創造力。我們並非沒有機會，但由於球員間缺乏聯繫，令進攻欠流暢。」

換走舒克斯是戰術決定

他又解釋了半場換走入球功臣舒克斯的決定，表示是戰術上的調動：「我們整晚都在疲於奔命地搶奪控球權。對手在中場部署了大量球員，令我們陷入苦戰。有時候，前鋒數量較少反而能打出更好的進攻。我們今場派出了根夏、舒克斯和些斯高3名前鋒，但事實證明這未必是進攻的最佳方案。」他強調球隊需要向前看，好好準備下一場。目前曼聯有3名主將正離隊出戰非洲國家盃，加上陣中有多名傷兵，但艾摩廉表示：「我們不會以球員缺陣為藉口，但我理解為何球隊今場缺乏流暢度。」

