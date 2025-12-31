英超｜阿仙奴下半場大開殺戒贏4：1 維拉11連勝告終

英超前列大戰，榜首的阿仙奴主場迎戰11連勝的阿士東維拉，下半場大開殺戒下，以4：1大勝對手。阿仙奴於榜首領先拉開至5分，但比次席的曼城踢多場；曼城將於周四深夜作客新特蘭。

上半場維拉的攻勢更具威脅，13分鐘，阿仙奴後場傳球被截到，維拉隨即反擊，但奧尼屈堅斯的單刀射門斜出。36分鐘，約基利斯接應左路傳中，楔前頭槌攻門但僅僅斜出。45分鐘，維拉的查頓辛祖於右路傳中，阿仙奴守將威廉沙列巴快一步解圍，否則伏兵後點的屈堅斯已趕到起腳；但旁證及後亦舉旗示意辛祖越位在先。

維拉11連勝告終。路透社

加比爾捷西斯2025年總共入了2球，分別在1月1日和12月30日射入。路透社

加比爾馬加希斯為阿仙奴打開紀錄。路透社

阿仙奴4：1維拉。路透社

加比爾捷西斯2025年兩個入球 一頭一尾

下半場則是阿仙奴的天下。「兵工廠」於48分鐘開紀錄，一次右路角球，加比爾馬加希斯頂住門將達米安馬天尼斯，後者伸手接球抓不住，皮球彈中加比爾入網。入球經VAR翻看後，判為有效。52分鐘，阿仙奴拉開比數，馬田奧迪加特前場逼搶成功，引球推進到禁區頂附近交直線，接應的蘇比文迪第一時間用右腳一篤入網。69分鐘，李安度杜沙特於禁區頂起腳，射破馬天尼斯的十指關。78分鐘，後備上陣僅55秒的加比爾捷西斯建功，他接應杜沙特的橫傳射入；長期養傷、久出不久的他在2025年總共入了2球，分別在1月1日和12月30日射入。阿仙奴領先至4：0。

領先曼城5分但踢多場

維拉憑屈堅斯於94分鐘破蛋，唐耶爾馬倫於左路突破入禁區，他起腳中柱彈出，門前的屈堅斯補射入網。最終阿仙奴以4：1大勝維拉，以14勝3和2負得45分續排榜首，領先次席的曼城5分但踢多場。維拉11連勝告終，賽後以12勝3和4負得39分，排在第3位。