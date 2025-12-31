Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾摩廉重用3中堅陣式 狼隊1：1逼和曼聯止12連敗頹勢

足球世界
更新時間：07:15 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:15 2025-12-31 HKT

曼聯今晨於英超主場迎戰榜尾的狼隊，領隊魯賓艾摩廉重用3中堅陣式。最終曼聯以1：1賽和狼隊，再次錯失升上前四的機會；狼隊則12連敗告終。

舒克斯射門省中人開紀錄

曼聯領隊魯賓艾摩廉今場重用一貫戰術，排出3中堅陣式，分別是勞基梳爾、利辛度馬天尼斯和艾登希雲。「紅魔」開賽初段最有威脅埋門，當數些斯高於15分鐘的起腳，他在左路底線附近將皮球帶生，向中路推前後起右腳，皮球僅僅斜出。狼隊雖沒有極具威脅埋門，但在控球和組織上發揮更穩定，可是他們於26分鐘先失守。曼聯守將艾登希雲逼搶成功，搶去敵將腳下球後引球推進至禁區頂，他將皮球傳予約舒亞舒克斯，後者第一下想後腳回傳予希雲但不成功，舒克斯之後後腳帶橫起腳，省中敵將改變方向入網。領先1：0的曼聯於39分鐘有拉開比數的機會，但些斯高接應角球頂中柱。

狼隊於45分鐘憑卡積治的頭槌扳平。路透社
狼隊於45分鐘憑卡積治的頭槌扳平。路透社
舒克斯26分鐘的射門省中人，為曼聯開紀錄。路透社
舒克斯26分鐘的射門省中人，為曼聯開紀錄。路透社
曼聯多名主力受傷，在觀眾席睇波。路透社
曼聯多名主力受傷，在觀眾席睇波。路透社
曼聯失分，錯失升上前四的機會。路透社
曼聯失分，錯失升上前四的機會。路透社

狼隊45分鐘扳平

狼隊在上半場末段攻勢佔優，40分鐘右路傳中，艾洛高達尼楔前無人看管下頂頭槌，但皮球高出。42分鐘，艾洛高達尼直線，後上接應的曉高般奴第一時間起腳，被曼聯門將辛尼拉文斯用腳擋出。狼隊終於在45分鐘扳平，舒克斯於前柱的頭槌解圍，變成跣後助攻，狼隊的卡積治於後柱頭槌破網。兩軍半場各一言和。

多古89分鐘食詐糊

曼聯半場換走入球功臣舒克斯，換入積克費查。曼聯於55分鐘差點憑對手的犯錯再度領先，狼隊後防一次誤會，耶辛莫斯基拉頭槌回傳予門將荷西沙亞，但沙亞離開了門線，立即回身奔跑，飛身將皮球在白界線前撲走。至於狼隊下半場最有威脅埋門，當數64分鐘卡積治的近門起腳，拉文斯落地夠快用左手托走皮球，他之後在敵將衝前補射之前，撈走皮球。曼聯於89分鐘「食詐糊」，些斯高的起腳被沙亞撲出，柏德列多古衝前補射，但他越位在先入球無效。

最終曼聯以1：1賽和狼隊，再次錯失升上前四的機會，以8勝6和5負得30分暫列第6位，落後第4的利物浦2分兼踢多場。狼隊則結束12連勝，取得自10月以來的第1分，但他們仍以3和16分得3分，排在榜尾。

