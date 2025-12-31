Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜白禮頓2：2韋斯咸 韋碧克「Chip射」12碼宴客

足球世界
更新時間：07:14 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:14 2025-12-31 HKT

韋斯咸今晨於英超主場迎戰白禮頓，今場出現3個12碼，並中白禮頓前鋒韋碧克射入1個之後，再獲機會選擇「Chip射」中楣宴客。最終兩軍以2：2言和，韋斯咸近8場不勝，繼續排在降班區的第18位，白禮頓亦錄得近6場不勝。

韋斯咸2：2白禮頓。路透社
韋斯咸2：2白禮頓。路透社
韋碧克「Chip射」12碼宴客。路透社
韋碧克「Chip射」12碼宴客。路透社
韋碧克「Chip射」12碼中楣。路透社
韋碧克「Chip射」12碼中楣。路透社
今場出現3個12碼。路透社
今場出現3個12碼。路透社

今場出現3個12碼

韋斯咸於10分鐘打開紀錄，查洛保雲接應盧卡斯柏基達的直線，單刀射破白禮頓門將華布根的十指關。上半場其後出現3個12碼，先是32分鐘11號被侵犯，白禮頓由韋碧克操刀，射門將的右下角中鵠；36分鐘，白禮頓一次角球，鄧克被柏基達在禁區內抱跌獲判12碼，再次由韋碧克主射，但他今次「Chip射」中間，中楣彈出宴客。韋斯咸於上半場補時4分鐘，憑12碼再次領先，哥林威爾遜的射門，白禮頓守將李維士鄧克飛鏟阻截，但皮球省中手部；VAR建議球證到場邊睇片，最終韋斯咸獲得12碼，並由柏基達射入網。韋斯咸上半場領先2：1。

韋斯咸近8場不勝

白禮頓下半場61分鐘扳平，一次左路角球攻勢，前點韋斯咸門將艾路拿欲打手槌不果，皮球落在後點的白禮頓守將祖爾韋特文面前，他第一時間起右腳破網。韋斯咸球員投訴艾路拿出迎被阻，但入球最終成立。最終韋斯咸以2：2賽和白禮頓，韋斯咸近8場不勝，以3勝5和11負得14分續排第18位。白禮頓亦錄得近6場不勝，以6勝7和6負得25分，排在第14位。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
9小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
13小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
9小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
16小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
10小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
10小時前
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
8小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
15小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
13小時前