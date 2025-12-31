英超｜白禮頓2：2韋斯咸 韋碧克「Chip射」12碼宴客

韋斯咸今晨於英超主場迎戰白禮頓，今場出現3個12碼，並中白禮頓前鋒韋碧克射入1個之後，再獲機會選擇「Chip射」中楣宴客。最終兩軍以2：2言和，韋斯咸近8場不勝，繼續排在降班區的第18位，白禮頓亦錄得近6場不勝。

韋斯咸於10分鐘打開紀錄，查洛保雲接應盧卡斯柏基達的直線，單刀射破白禮頓門將華布根的十指關。上半場其後出現3個12碼，先是32分鐘11號被侵犯，白禮頓由韋碧克操刀，射門將的右下角中鵠；36分鐘，白禮頓一次角球，鄧克被柏基達在禁區內抱跌獲判12碼，再次由韋碧克主射，但他今次「Chip射」中間，中楣彈出宴客。韋斯咸於上半場補時4分鐘，憑12碼再次領先，哥林威爾遜的射門，白禮頓守將李維士鄧克飛鏟阻截，但皮球省中手部；VAR建議球證到場邊睇片，最終韋斯咸獲得12碼，並由柏基達射入網。韋斯咸上半場領先2：1。

白禮頓下半場61分鐘扳平，一次左路角球攻勢，前點韋斯咸門將艾路拿欲打手槌不果，皮球落在後點的白禮頓守將祖爾韋特文面前，他第一時間起右腳破網。韋斯咸球員投訴艾路拿出迎被阻，但入球最終成立。最終韋斯咸以2：2賽和白禮頓，韋斯咸近8場不勝，以3勝5和11負得14分續排第18位。白禮頓亦錄得近6場不勝，以6勝7和6負得25分，排在第14位。