英超｜般尼茅夫2：2車路士 施美安賽後似揮手道別

足球世界
更新時間：07:11 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:11 2025-12-31 HKT

車路士今晨於英超主場鬥般尼茅夫，兩軍頭27分鐘已入4球，最終亦憑這4個入球，以2：2賽和完場。般尼茅夫的安東尼施美安，完場後似向在場球迷揮手道別；盛傳他即將加盟曼城。

車路士2：2般尼茅夫。路透社
施美安賽後與隊友擁抱，並疑似向在場球迷揮手道別。路透社
馬列斯卡換走彭馬，被主場球迷報以噓聲。路透社
般尼茅夫先開紀錄。路透社
般尼茅夫上半場 6分鐘便打開紀錄，一次手榴彈戰術，前點的隊友跣後，門前的大衛布魯克斯接應起腳，被車路士門將羅拔山齊士擋出，之後布魯克斯兩次補射，終於將皮球送入網窩，助客軍以1：0領先。車路士上半場兩次中目標埋門，均成為入球；先是15分鐘高爾彭馬12碼中鵠扳平，接着是23分鐘安素費南迪斯接應阿歷真度加拿祖左路橫射，輕輕帶橫後起腳破網，車路士反超前2：1。般尼茅夫於27分鐘扳平，再次是手榴彈戰術，皮球在前點跣後，溜到尾柱的祖斯甸古華特輕鬆射入。兩軍半場以2：2打成平手。

車路士近7場英超僅1勝

下半場54分鐘，皮球彈中車路士守將馬路古斯圖手臂，般尼茅夫球員投訴應判12碼，但VAR翻看後認為皮球中肩膀，因此沒有12碼。兩軍今場各有17次埋門，但之後均沒有增添紀錄，最終以2：2賽和完場。車路士近7場英超僅得1勝，賽後以8勝6和5負得30分，暫列第5位。般尼茅夫則近10場不勝，以5勝8和6負得23分排在第15位。賽前般尼茅夫領隊伊拉奧拿賽前預計，施美安能夠在下一場鬥阿仙奴上陣，但完場後施美安似向球迷揮手道別；盛傳他則將加盟曼城。

