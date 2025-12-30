英超│利物浦冬窗想補中路漏洞 準備9500萬歐羅簽巴斯東尼

利物浦最近雖然回穩，各賽事已7場不敗，包括目前連贏4場，但球隊的防線仍然不穩，近2輪英超贏熱刺和狼隊，末段都受壓差點被追和。消息指球會意識到問題所在，希望在冬季轉會窗增兵填補中路漏洞，更不惜斥資9,500萬歐羅，斟介國際米蘭的意大利中堅巴斯東尼(Alessandro Bastoni)。

紅軍中路仍頻現漏洞

今季利物浦在27場各賽事共失40球，最近雖然重回正軌在所有比賽7場不敗，錄得5勝2和，但期間仍失6球，包括最近2輪英超以2:1擊敗熱刺和狼隊時，都在下半場末段全面受制，差點再失球被追和。再者該隊中堅位置只得隊長華基爾雲迪積克和伊巴希馬干拿迪可供選擇，人腳不足，球會希望在冬穿窗買人替補。

準備向國米報價9,500萬歐羅

西班牙媒體《Fichajes》報導，紅軍沿用今夏不惜工本買人的方針，準備一份高達9,500萬歐羅的報價，向國際米蘭求購巴斯東尼。26歲的後者是意大利和國際米蘭的後防核心，一直受到多間歐洲豪門青睞，知情人士指紅軍已預計國米不會輕易在季中放在主力，所以預備了高價轉會費希望得到心頭好。