Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦冬窗想補中路漏洞 準備9500萬歐羅簽巴斯東尼

足球世界
更新時間：19:27 2025-12-30 HKT
發佈時間：19:27 2025-12-30 HKT

利物浦最近雖然回穩，各賽事已7場不敗，包括目前連贏4場，但球隊的防線仍然不穩，近2輪英超贏熱刺和狼隊，末段都受壓差點被追和。消息指球會意識到問題所在，希望在冬季轉會窗增兵填補中路漏洞，更不惜斥資9,500萬歐羅，斟介國際米蘭的意大利中堅巴斯東尼(Alessandro Bastoni)。

紅軍中路仍頻現漏洞

今季利物浦在27場各賽事共失40球，最近雖然重回正軌在所有比賽7場不敗，錄得5勝2和，但期間仍失6球，包括最近2輪英超以2:1擊敗熱刺和狼隊時，都在下半場末段全面受制，差點再失球被追和。再者該隊中堅位置只得隊長華基爾雲迪積克和伊巴希馬干拿迪可供選擇，人腳不足，球會希望在冬穿窗買人替補。

準備向國米報價9,500萬歐羅

西班牙媒體《Fichajes》報導，紅軍沿用今夏不惜工本買人的方針，準備一份高達9,500萬歐羅的報價，向國際米蘭求購巴斯東尼。26歲的後者是意大利和國際米蘭的後防核心，一直受到多間歐洲豪門青睞，知情人士指紅軍已預計國米不會輕易在季中放在主力，所以預備了高價轉會費希望得到心頭好。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
7小時前
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
3小時前
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
「仔女問就冇，騙徒要就成副身家」 婆婆ATM前險中伏 網民嘆：自己人講唔聽｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
01:23
鍾柔美疑似初中與男友合照流出 親密照連環爆A0人設崩壞？ 舊同學：當年喺課室又攬又錫
影視圈
5小時前
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
01:10
宏福苑五級火｜5的士司機偽造平台義載紀錄 圖呃$3000車費涉欺詐被捕
突發
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
22小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
11小時前
西環邨重建方案︱加惠民道公屋單位用作遷置 一次過容納全數住戶 2029年遷入
社會
4小時前