英超│曼聯今晚對狼隊續用4後衛 艾摩廉稱一早知道魔將唔啱踢3後衛

足球世界
更新時間：15:19 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:19 2025-12-30 HKT

曼聯上輪英超改踢「4231」，陣容不整下挫強勁紐卡素，今晚快車主場對狼隊，領隊魯賓艾摩廉表示不適宜頻繁變陣，意味會繼續採用4後衛陣式應戰。同時這名葡萄牙少帥亦透露，自己接手紅魔時已知道部份曼聯球員不適合3後衛陣式，但要循序漸進，需要慢慢改變。(Now622台周三凌晨4:15直播)

艾摩廉稱不可頻繁變陣

魯賓艾摩廉入主曼聯逾一年，一直堅持踢3後衛陣式，但剛輪英超主場對紐卡素時終於改變，因陣容不整改為「4231」陣式，順利贏1:0。紅魔今晚快車對包尾大幡狼隊，續有隊長般奴費南迪斯、哈利馬古尼、馬菲斯迪歷特和明奈繼續受傷倦勤，艾摩廉指陣式不宜頻繁轉變，料續用4後衛陣式：「我們缺兵少將，就要靈活調整，球員們都理解變化的原因。這不是逼於媒體和球迷的壓力。頻繁變陣不是好事，球員會以為我是受外界影響而改變。」

入主時已知部份球員唔啱踢3後衛

同時這位葡萄牙少帥指在接手曼聯時已知道，部份紅魔戰將不適合踢3後衛：「上季接手時我就意識到，現有球員不太適合那體系(3後衛)。但這是過程的開始，我要努力建立球隊的特質，戰術原則始終如一。當調整時機到來時，就要嘗試作出改變，就像上場對紐卡素一樣。」

