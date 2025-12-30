英超│里奧費迪南高度評價施斯高 大讚似一位前曼聯射手 「入球唔多但好重要」

曼聯前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)今季加盟以來，各賽事僅入2球，效率低受到外界批評。然而一代紅魔中堅里奧費迪南認為他的作用不是單純入球，其背身拿球、頭槌二傳的功架相當出眾，是一位有極高實戰價值的球員，作用就似曾效力過曼聯4年的法國前鋒沙夏(Louis Saha)，實際作用遠比入球重要。

施斯高至今僅入2球

班捷文施斯高各賽事15次披起曼聯球衣，只有2入球1助攻，陣上數據完全不符其8,500萬歐羅的身價。然而他擅於串連進攻，又可以持球推進，頭槌二傳亦威力不俗，里奧費迪南矢言他有極高的實戰領值：「他的作用絕不止入球。我已經從施斯高的比賽中，看到不少亮點，明顯感覺到隊友們都樂於和他拍檔。曼聯已經很久沒有出過這樣一位的既能背身拿球、又能頭槌二傳的前鋒。這些看似簡單的小技巧，卻有極高的實戰價值。」

里奧費迪南：他實戰價值極高

里奧費迪南更表示，施斯高的戰術作用與沙夏相似，是一位入球不多，但在球隊內部能帶來戰術價值的球員。里奧續指：「沙夏在效力曼聯期間未染指英超金靴，但他對球隊的貢獻，堪稱是瑰。他總能在關鍵時刻持球推進，有時甚至能穩穩控住皮球3、4秒，為全隊爭取喘息機會。」

與沙夏性質相似

沙夏於2004至08年效力曼聯，124場各賽事入42球，效率不算高，但他期間幫球隊贏得2個英超錦標，還有歐聯和英格蘭聯賽盃，作用相當重要。

里奧費迪南認為施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社

沙夏於2004至08年效力過曼聯。法新社