Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│里奧費迪南高度評價施斯高 大讚似一位前曼聯射手 「入球唔多但好重要」

足球世界
更新時間：14:35 2025-12-30 HKT
發佈時間：14:35 2025-12-30 HKT

曼聯前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)今季加盟以來，各賽事僅入2球，效率低受到外界批評。然而一代紅魔中堅里奧費迪南認為他的作用不是單純入球，其背身拿球、頭槌二傳的功架相當出眾，是一位有極高實戰價值的球員，作用就似曾效力過曼聯4年的法國前鋒沙夏(Louis Saha)，實際作用遠比入球重要。

施斯高至今僅入2球

班捷文施斯高各賽事15次披起曼聯球衣，只有2入球1助攻，陣上數據完全不符其8,500萬歐羅的身價。然而他擅於串連進攻，又可以持球推進，頭槌二傳亦威力不俗，里奧費迪南矢言他有極高的實戰領值：「他的作用絕不止入球。我已經從施斯高的比賽中，看到不少亮點，明顯感覺到隊友們都樂於和他拍檔。曼聯已經很久沒有出過這樣一位的既能背身拿球、又能頭槌二傳的前鋒。這些看似簡單的小技巧，卻有極高的實戰價值。」

里奧費迪南：他實戰價值極高

里奧費迪南更表示，施斯高的戰術作用與沙夏相似，是一位入球不多，但在球隊內部能帶來戰術價值的球員。里奧續指：「沙夏在效力曼聯期間未染指英超金靴，但他對球隊的貢獻，堪稱是瑰。他總能在關鍵時刻持球推進，有時甚至能穩穩控住皮球3、4秒，為全隊爭取喘息機會。」

與沙夏性質相似

沙夏於2004至08年效力曼聯，124場各賽事入42球，效率不算高，但他期間幫球隊贏得2個英超錦標，還有歐聯和英格蘭聯賽盃，作用相當重要。

里奧費迪南認為施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
里奧費迪南認為施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
里奧費迪南認為施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
里奧費迪南認為施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
沙夏於2004至08年效力過曼聯。法新社
沙夏於2004至08年效力過曼聯。法新社

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
7小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
23小時前
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
譚詠麟牛津學霸私生子隱居加拿大年薪百萬 《東周刊》獨家爆譚曉風搞加密貨幣成就非凡
即時娛樂
5小時前
男子在露台晾曬窗簾墮樓，地上遺有一塊染血白布及數個晾曬夾（小圖）。梁國峰攝
00:27
慈雲山男子露台晾曬窗簾 失足墮樓亡
突發
4小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
21小時前
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
17小時前
2025回顧丨76名本地及國際藝人離世 許紹雄大S金賽綸死訊最震撼 唐佳墮樓10日雪妮病逝
2025回顧丨76名本地及國際藝人離世 許紹雄大S金賽綸死訊最震撼 唐佳墮樓10日雪妮病逝
影視圈
6小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
17小時前