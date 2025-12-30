58歲三浦知良加盟日丙福島聯 時隔5年重返日本職業聯賽

日丙(J3)球隊福島聯(Fukushima United FC)今日(30日)宣布，58歲的日本傳奇射手三浦知良(Kazuyoshi Miura)以借用身份加盟球會，為期半年。這位不老傳奇自2021年離開橫濱FC後，時隔5年重返日本職業聯賽，他矢言自己對足球的熱情沒有因為年齡增長而退減，會全力為球隊造出貢獻，但球迷並不賣帳，直指他堅持不退休阻礙年青人發展。

三浦知良借用半年

福島聯今日在官方網頁和社交媒體公布三浦知良加盟的消息，他將會於1月10日正式加入球隊，借用期至2026年6月30日為止。這名58歲前日本國腳前鋒於2021年為橫濱FC在日職出場後，被外借至不同球會，包括葡甲的奧利維倫斯，上季效力第4級別球隊、半職業的鈴鹿無極，如今獲橫濱FC借予福島聯，時隔5年重返日本職業聯賽，亦是他首次征戰日丙聯賽。

球迷質疑堅持不退休

三浦知良矢言自己對足球的熱愛未減：「我決定加盟福島聯開啟一段新的挑戰，會竭盡全力為球隊做出貢獻。我對足球的熱情永不改變，即使隨着年齡的增長也不會退減。作為福島聯的一員，我將會全力以赴地投入比賽，讓我們一起創造新的歷史吧﹗」這名不老傳奇躊躇滿志，但球迷們質疑其堅持不退下來的決定，有網民稱：「別再搶年輕人的機會了﹗」、「早年對他是敬佩，現在覺得他老而不退，是阻礙別人發展。」