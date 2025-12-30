Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│傑特想同莫耶斯做朋友 大讚：「佢係一位傑出的教練﹗」

足球世界
更新時間：07:30 2025-12-30 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-30 HKT

一代NBA傳奇球星傑特(Jason Kidd)，早前入股英超愛華頓成為小股東，他最近接受訪問時透露自己希望與現任拖肥糖領隊莫耶斯成為朋友，大家一起傾談戰術，交流做教練的心得。這名現時執教獨行俠的傳奇球星，還指莫帥是一位傑出的教練，是他夢寐以求想成為的那一種教頭。

傑特早前入股成愛華頓股東

傑特早前在曾效力愛華頓的前美國門將侯活拉攏下，入股愛華頓成為小股東。他近日接受英國《泰晤士報》訪問，提到與拖肥糖的連繫，透露自己好想與領隊莫耶斯成為朋友：「與他建立友誼，是我的願望之一。他回歸愛華頓的短時間內，就提升了球隊水平。他接手球隊時情況很艱難，球隊瀕臨降班，形勢不明朗，但他穩住了局面，球員們對他這位領袖都充滿信任。」

想和莫耶斯做朋友 並且偷師

傑特續指莫帥是一位傑出的教練，更是他夢寐以求想成為的那一種教頭，所以很想與他成為朋友，彼此交流。這名擁有2枚奧運金牌的一代美國籃球名將，目前正執教獨行俠，他想向莫耶斯偷師：「我很想和他聊聊戰術，以及他如何管理球員。他經驗豐富，他的意見對我和我的球隊來說，都是非常重要。」
 

