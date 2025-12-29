英超│熱刺贏水晶宮錄近9輪第2勝 法蘭克：全季都係轉型期
更新時間：15:39 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:39 2025-12-29 HKT
熱刺在周日英超作客1:0險勝水晶宮，終止聯賽2連敗之餘，亦是近9輪第2勝，總算舒一口氣。該隊領隊湯馬士法蘭克坦言，自他今夏入主以來球隊一直處於轉型期，相信全季都會是同一處境，最重要是學識在踢得不完美下贏波。
熱刺收錄近9輪第2勝
今季頭9輪英超熱刺取得5勝2和2負，湯馬士法蘭克入主後開局理想，但球隊自10月下旬起走勢轉下，特別是聯賽表現無以為繼，賽前8輪只有1勝2和5負，之前接連不敵諾定咸森林和利物浦，直至今仗才作客1:0贏水晶宮，取得近9輪第2勝。
法蘭克：全季都係轉型期
然而法蘭克矢言球隊全季都會處於轉型期：「由我執教開始，我們一直處於轉型期，目前如是，未來一段日子並亦一樣。球隊要參加歐聯，又要在英超有所作為，這是一項不容易的任務，但我相信球隊會在每場比賽中不斷進步、不斷累積。」
熱刺劣勢下贏波
熱刺今仗在僅得38%控球率，中目標攻門3個對8個大幅度落後的情況下贏波，法蘭克指要學識在踢得不完美時取勝：「這場比賽並不完美，但球隊展現出韌性，有很多積極的方面。這場勝仗幫我們度過難關，這一點相當重要。」
