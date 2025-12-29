Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│熱刺贏水晶宮錄近9輪第2勝 法蘭克：全季都係轉型期

足球世界
更新時間：15:39 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:39 2025-12-29 HKT

熱刺在周日英超作客1:0險勝水晶宮，終止聯賽2連敗之餘，亦是近9輪第2勝，總算舒一口氣。該隊領隊湯馬士法蘭克坦言，自他今夏入主以來球隊一直處於轉型期，相信全季都會是同一處境，最重要是學識在踢得不完美下贏波。

熱刺收錄近9輪第2勝

今季頭9輪英超熱刺取得5勝2和2負，湯馬士法蘭克入主後開局理想，但球隊自10月下旬起走勢轉下，特別是聯賽表現無以為繼，賽前8輪只有1勝2和5負，之前接連不敵諾定咸森林和利物浦，直至今仗才作客1:0贏水晶宮，取得近9輪第2勝。

艾治格雷為熱刺一箭定江山。路透社
艾治格雷為熱刺一箭定江山。路透社
艾治格雷為熱刺一箭定江山。路透社
艾治格雷為熱刺一箭定江山。路透社
熱刺憑艾治格雷的唯一入球擊敗水晶宮，取得近9輪英超第2勝。路透社
熱刺憑艾治格雷的唯一入球擊敗水晶宮，取得近9輪英超第2勝。路透社
熱刺憑艾治格雷的唯一入球擊敗水晶宮，取得近9輪英超第2勝。路透社
熱刺憑艾治格雷的唯一入球擊敗水晶宮，取得近9輪英超第2勝。路透社

法蘭克：全季都係轉型期

然而法蘭克矢言球隊全季都會處於轉型期：「由我執教開始，我們一直處於轉型期，目前如是，未來一段日子並亦一樣。球隊要參加歐聯，又要在英超有所作為，這是一項不容易的任務，但我相信球隊會在每場比賽中不斷進步、不斷累積。」

熱刺劣勢下贏波

熱刺今仗在僅得38%控球率，中目標攻門3個對8個大幅度落後的情況下贏波，法蘭克指要學識在踢得不完美時取勝：「這場比賽並不完美，但球隊展現出韌性，有很多積極的方面。這場勝仗幫我們度過難關，這一點相當重要。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
2025-12-28 16:00 HKT
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
8小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
6小時前
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
2025回顧丨20對娛圈情侶結婚 胡定欣、小儀出嫁全城狂賀 陳偉霆、金鐘國突爆婚訊
影視圈
7小時前
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
02:50
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
9小時前
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT