足球｜深圳新鵬城宣佈港腳安永佳離隊 盛傳將會加盟中超豪門上海海港

中超球會深圳新鵬城今日宣佈，港隊代表安永佳約滿後離隊，有消息指這名28歲鋒將將會加盟中超班霸上海海港，引發內地球迷熱議。

深圳新鵬城官宣安永佳離隊 有傳上海海港將成為下家

現年28歲港腳安永佳24年加盟中超球會深圳新鵬城效力球會2季，上賽季為球隊上陣23場，其中7場正選上陣，但僅攻入2球和1助攻，今日深圳新鵬城宣佈安永佳將在約滿後離隊，有消息指他將會加盟中超豪門上海海港，不少內地球迷亦對此感到費解，因此子在數據上並不夠理想。另外若消息屬實，根據中超對港澳台援非歸化球員的限制，每隊球隊僅可有一位港澳台非歸化球員註冊，安永佳若加盟上海海港，則意味着另一位港將亞歷斯祖亦將有機會離隊。