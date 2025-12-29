足球｜深圳新鵬城宣佈港腳安永佳離隊 盛傳將會加盟中超豪門上海海港
更新時間：15:36 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:36 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:36 2025-12-29 HKT
中超球會深圳新鵬城今日宣佈，港隊代表安永佳約滿後離隊，有消息指這名28歲鋒將將會加盟中超班霸上海海港，引發內地球迷熱議。
深圳新鵬城官宣安永佳離隊 有傳上海海港將成為下家
現年28歲港腳安永佳24年加盟中超球會深圳新鵬城效力球會2季，上賽季為球隊上陣23場，其中7場正選上陣，但僅攻入2球和1助攻，今日深圳新鵬城宣佈安永佳將在約滿後離隊，有消息指他將會加盟中超豪門上海海港，不少內地球迷亦對此感到費解，因此子在數據上並不夠理想。另外若消息屬實，根據中超對港澳台援非歸化球員的限制，每隊球隊僅可有一位港澳台非歸化球員註冊，安永佳若加盟上海海港，則意味着另一位港將亞歷斯祖亦將有機會離隊。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT