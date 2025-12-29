英超│般尼茅夫希望施美安踢完阿仙奴先離隊 準買家曼城想佢幫手追擊槍手
曼城(Manchester City)羅致般尼茅夫鋒將安東尼施美安(Antoine Semenyo)的交易，已進入最後階段，據報後者渴望盡快完成轉會。然而消息指般尼茅夫希望此子踢完對阿仙奴和熱刺的英超聖誕新年快車後，才離隊他投，藍月亦有意讓他幫手解決爭標競爭對手槍手。
施美安正與曼城談判
安東尼施美安在曼城、曼聯、熱刺、車路士和利物浦之間，已選擇了加盟藍月，他的經理人一直與曼城會方磋商，未來2日會進行進一步談判，傾妥合約條款後，就會向般尼茅夫支付6,500萬鎊觸發解約金條款，完成交易。《英國廣播公司》透露，施美安本人希望在1月10日解約條款到期前完成交易，避免要到夏天才能離開。
般尼茅夫想施美安踢完熱刺、阿仙奴才離隊
消息人士進一步透露，般尼茅夫接受此子在冬季轉會窗離開的事實，但傾向讓他踢完1月3日主場對阿仙奴，以及4日後地頭鬥熱刺的英超聖誕新年快車後，才離開加盟曼城。而藍月目前正與槍手爭奪英超錦標，他們亦有意讓準新援應付完該場聯賽，幫手追擊競爭對手後，才加入球隊。
