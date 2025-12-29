Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜拉舒福特獲球迷力撐 54.6%支持留巴塞

足球世界
更新時間：06:55 2025-12-29 HKT
發佈時間：06:55 2025-12-29 HKT

拉舒福特留在巴塞隆拿，獲得球迷力撐。《世界體育報》進行了一份給巴塞會員參與的投票，就是否支持拉舒福特留隊表態，「福仔」獲得過半數的54.6%得票支持。

拉舒福特指自己在巴塞適應良好。路透社
拉舒福特指自己在巴塞適應良好。路透社
拉舒福特獲巴塞球迷撐留隊。路透社
拉舒福特獲巴塞球迷撐留隊。路透社
拉舒福特下季命運仍是未知之數。路透社
拉舒福特下季命運仍是未知之數。路透社

35.6%反對 6.3%盼完季再決定

拉舒福特今季由曼聯外借巴塞隆拿，西甲上陣17場入2球兼貢獻8次助攻，歐聯6次上陣則有4入球3助攻，西班牙盃亦有1球「士哥」。但今季之後，他的前途仍未確定，會方仍未決定季尾是否收購拉舒福特。但這名英格蘭國腳先得到球迷的力撐，《世界體育報》的調查結果顯示，在有參與投票的巴塞會員中，有54.6%支持巴塞收購拉舒福特，有35.6%反對，6.3%則希望留待球季完結後再作決定。

拉舒福特：留巴塞是終極目標

拉舒福特早前已經表明希望留在巴塞：「我希望的只是留在巴塞，這是最終極的目標。但這不是我努力操練的原因，目標是取勝，巴塞是偉大的球會，為錦標而戰。我在這間球會和這個城市適應很好，由到埗開始，已經感到受歡迎。這是我繼續足球員生涯的完美地方和環境，我每天都盡全力，協助球隊取勝。等我們看看明年夏天會發生什麼事。」

