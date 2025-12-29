意甲｜拿玻里2：0克雷莫納 海倫梅開二度：我每季都有進步

拿玻里今晨於意甲作客克雷莫納，憑海倫梅開二度下，以2：0擊敗對手。海倫認為自己「每季都有進步」，教練干地亦指愛將進步甚多，而且還有很大的進步空間。

拿玻里於13分鐘打開紀錄，史賓亞蘇拿於禁區頂的起腳省中人改變方面，皮球剛好落在海倫面前，他無人看管下一控隨即起右腳，助拿玻里領先1：0。45分鐘，拿玻里一次右路傳中，中間的麥湯米尼於敵將爭搶，皮球漏到後點的海倫腳下，他再次使用較不純熟的右腳射門，射破克雷莫納門將奧迪羅的十指關。

干地讚海倫有進步。路透社

海倫今場以右腳梅開二度。路透社

海倫認為自己每季都有進步。路透社

均以右腳入波「不經常發生！」

拿玻里憑海倫這兩個入球，以2：0擊敗克雷莫納，賽後以11勝1和4負得34分，排在第3位，落後榜首的國際米蘭2分。克雷莫納則以5勝6和6負得21分，排在第12位。海倫對於自己兩個入球，均是以右腳射入表示：「這並不經常發生！我只是對於賽果感到高興，在這裏取得2：0的勝仗並不容易，克雷莫納為很多球隊製造麻煩，是個艱難的任務，但我們成功全取3分。」海倫認為自己不斷進步：「我每季都有進步。在阿特蘭大時，我十分年輕。踢過英超和歐聯之後，我有更多經驗。」

干地：已經進化成前鋒主力

干地認為海倫有很大進步：「海倫只是22歲，非常年輕，仍有很多進步空間。自他來投起，他已經進化成該位置的主力，因為他開始理解位置的任務，如何保護皮球，判斷何時進何時退。他與球隊的連結極好。在我的足球風格，前鋒非常重要而且有特別的角色。他仍然很大的進步空間。」